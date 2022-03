Negli utlimni giorni, complici anche le terribili notizie che ci arrivano dall’Ucraina a seguito dell’invasione russa, sul web ha acquisito una notevole popolarità, la mistica bulgara non vedente, Baba Vanga. Negli ultimi giorni hanno infatti iniziato a circolare numerosi video su TikTok che riguardano le profezie della veggente, scomparsa nel 1996.

Baba Vanga, la mistica russa che spopola su TikTok

Baba Vanga, nata Vangelija Pandeva Dimitrova, si appassiono al misticismo già in tenera età e, dopo i tragici eventi della sua vita e della sua cecità, divenne famosa durante la seconda guerra mondiale come veggente. In molti si rivolgevano a lei per avere notizie dei loro cari in guerra.

La sua fame crebbe al punto che diversi politici e persino lo zar bulgaro Boris III si rivolsero a lei. Dopo la sua scomparsa nel 1996, i suoi seguaci hanno continuato ogni anno a rivelare le sue profezie, che la mistica avrebbe lasciato sino al 5079, anno in cui ha previsto la fine del mondo.

In questi ultimi tempi, complici le profezie appena rilasciate per il 2022 e il ritorno in auge di una vecchia profezia di Baba Vanga del 1979 su Putin, hanno iniziato a circolare numerosi video su TikTok che parlano della veggente e delle sue profezie, rinvigorendo così la popolarità della mistica bulgara.

Ecco i video di TikTok

Ecco dunque alcuni dei video di TikTok su Baba Vanga, in diverse lingue, a significare il fatto della grande popolarità della veggente sul social.

Ph. Credit: screenshot video tiktok di notizie del mondo2