Avete intenzione di regalarvi un nuovo tablet, ma non avete idea di come fare per scegliere quello più adatto alle vostre esigenze? Non disperate. In questo articolo, andremo ad elencarvi tutti i punti di cui bisogna tener conto quando si decide di acquistare un nuovo tablet. Basta seguirli tutti e, senza alcun dubbio, il tablet che sceglierete sarà il top per le vostre esigenze.

Oramai siamo nel 2022, sul mercato esistono una marea di tablet differenti. Se non avete mai avuto a che fare con il mondo dei tablet, sceglierne uno potrebbe essere abbastanza difficoltoso. Come fare, quindi, per evitare di incorrere in un acquisto sbagliato? Scopriamolo insieme!

Tablet: come scegliere il migliore

Quando si deve acquistare un nuovo tablet, la prima domanda che tutti si pongono è “Per cosa lo utilizzerò?” Partendo da ciò, oggi, andiamo ad elencarvi tutte le caratteristiche da guardare in un tablet per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Display

Le dimensioni del display e la sua qualità sono fondamentali in un tablet. Se avete intenzione di acquistarne uno per progetti grafici, in particolare, sicuramente vi farà comodo un display dalle dimensioni maggiori rispetto al normale. Inoltre, sul campo esistono diversi pannelli (LCD, OLED) che offrono benefici diversi. Scegliere l’uno o l’altro potrebbe cambiare di molto l’esperienza utente.

Processore

Se volete acquistare un tablet solamente per guardare film, video su YouTube e sfogliare pagine online, allora questo aspetto vi interessa poco. Se, però, avete intenzione di utilizzare il tablet per il gaming o per svolgere mansioni professionali, il processore è un’aspetto fondamentale di cui tener conto. Un processore poco potente potrebbe non essere in grado di svolgere le attività per cui avete deciso di acquistare il dispositivo. É importante, quindi, non trascurare questo aspetto per non ritrovarsi un prodotto inutile a casa.

Memoria interna

Se sapete già che accumulerete un sacco di contenuti all’interno del dispositivo, scegliere un taglio di memoria di grosse dimensioni potrebbe salvarvi la vita. Sul campo esistono migliaia di proposte. Si parte da tablet con momento interne molto piccole (16 GB) fino ad arrivare a proposte con anche 2 TB. Nessuno vuole un tablet inutilizzabile e, a volte, scegliere un taglio di memoria troppo piccolo porta a questo. Fate attenzione a non sbagliare!

Sistema operativo

Proprio come i vostri smartphone, anche i tablet sono dotati di un sistema operativo ad-hoc. Qui, la scelta è propriamente personale. Se siete fan di Apple e avete solo prodotti Apple a casa? Senza pensarci due minuti, allora, buttatevi su un iPad con ipadOS come sistema operativo. Se invece, siete fan di Android, sicuramente volete anche il nuovo dispositivo con tale sistema operativo. Così via per gli altri sistemi operativi.

Connettività

É importante capire il contesto in cui avete intenzione di utilizzare il vostro tablet. Sul campo infatti, esistono varianti con la sola connettività Wi-Fi e con la connettività Wi-Fi + Cellular. Se pensate di utilizzare molto il dispositivo fuori casa, dove non è disponibile rete Wi-Fi, vi consigliamo vivamente di investire qualche soldo in più in fase di acquisto e prendere un dispositivo con connettività Cellular integrata.

Batteria

Una batteria longeva può, in alcune situazioni, salvarvi la giornata. Quando si acquista un nuovo dispositivo è sempre bene controllare che la batteria sia all’altezza delle nostre esigenze. Sul campo si trovano dispostivi con batterie di durata anche molto differente tra loro. É importante, quindi, non farsi sfuggire questo dato per non tornare a casa con brutte sorprese.

Funzionalità extra

Ogni tablet è famoso per le sue funzioni “speciali”. Che si tratti di una fotocamera professionale o della possibilità di utilizzarlo come una tavola da disegno, quando si sceglie un nuovo modello, bisogna stare molto attenti a queste caratteristiche. Molte volte, infatti, esistono sul mercato tablet che offrono funzioni ad-hoc in grado di semplificare di molto il lavoro. Se siete dei grafici, ad esempio, un iPad Pro di ultima generazione, con le sue funzioni dedicate alla grafica, sarà sicuramente più adatto rispetto ad un iPad Air pensato maggiormente per la fruizione di contenuti e l’intrattenimento.

Se seguirete tutti questi punti, non c’è pericolo di sbagliare. Tornerete sicuramente a casa con un dispositivo che rispecchierà appieno le vostre esigenze!