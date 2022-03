L’obesità è tra le malattie tipiche del nostro secolo visto la percentuale di popolazione con una massa grassa eccessivamente alta la quale si porta dietro a sua volta numerosi altri problemi tra cui soprattutto quelli cardiaci. Un nuovo studio ha messo a punto un inibitore apparentemente perfetto nella lotta a questi due problemi in quanto va ad agire sull’enzima responsabile dell’assorbimento del colesterolo.

Il farmaco basato su questo inibitore contro l’obesità sarebbe in grado di bloccare la creazione dell’acido colico il cui risultare sarebbe proprio una diminuzione dell’assorbimento profondo del colesterolo. I test sugli animali hanno mostrato che subito dopo la somministrazione i libelli di glucosio nel sangue sono diminuiti, anche a fronte di una dieta non sana, che di fatto è tra i principali problemi dietro l’aumento di peso.

Obesità e malattie cardiache: un nuovo metodo

Per certi versi si tratterebbe di una scorciatoia in grado di aiutare soprattutto chi, per un motivo o per un altro, ha un’alimentazione scorretta. Le parole di uno degli scienziati dietro lo studio, Eunhee Chung: “Come fisiologo dell’esercizio, credo davvero che l’esercizio sia la migliore medicina per combattere le malattie non trasmissibili. Purtroppo, l’aderenza all’esercizio è piuttosto bassa e la prevalenza dell’obesità è in continuo aumento. Sulla base di dati promettenti, ho grandi speranze di testare ulteriormente.”

Le parole dell’altro scienziato dietro lo studio, Francis Yoshimoto: “Questi risultati mostrano come la nostra ricerca sulla chimica sintetica possa contribuire in modo significativo al benessere della società curando l’obesità e le malattie cardiache. Abbiamo sviluppato una piccola molecola che può essere utilizzata per combattere l’obesità, un problema riscontrato in molte famiglie in tutto il mondo”.