Yellowstone, situato negli Stati Uniti, è uno dei 20 supervulcani conosciuti al mondo. Negli ultimi 2,1 milioni di anni ha eruttato almeno 3 volte, con l’ultima eruzione più grande del Monte Sant’Elena, che ha devastato nel 1980 l’America. Ognuna delle ultime tre eruzioni ha formato caldere, grandi cavità simili a calderoni che si formano allo svuotamento di una camera magmatica.

I vulcani a volte svuotano i loro depositi di magma così rapidamente che la terra collassa nella camera magmatica svuotata, formando una depressione. Alcuni esperti ritengono che l’hotspost di Yellowstone, che si trova sotto la superficie, abbia prodotto una dozzina di supereruzioni negli ultimi 16 milioni di anni, stimolando un’elevata ricerca nel Parco Nazionale.

Yellowstone, alcuni segnali potrebbero avvertire sull’eruzione più potente di tutti i tempi

Gli scienziati tengono sotto controllo in modo costante il vulcano per capire se sono presenti dei segnali che si sta preparando ad un’eruzione davvero epica, ma è stato ampiamente accertato che nei prossimi 10.000 anni tutto questo sarà impossibile. Ciò non ha impedito agli scienziati di studiare le caldere. Nel 2003, gli scienziati si sono messi al lavoro dopo che si sono verificati una serie di strani eventi: i geyser stavano prendendo vita, sono apparse nuove crepe nel terreno e le immagini satellitari hanno rivelato che stavano avvenendo cambiamenti sotto la superficie.

Gli esperti hanno spiegato che tutti i vulcani avvisano quando sono pronti ad eruttare e se questo si presentasse a Yellowstone porterebbe alla “madre delle eruzioni”.Il primo segno di un’eruzione di Yellowstone sarebbe probabilmente l’innalzamento del terreno. Appena prima dell’eruzione del Monte Sant’Elena, la montagna si gonfiava, crescendo di 1,5 m al giorno. Un simile tipo di miglioramento sarebbe probabile a Yellowstone. Quando il magma sale in profondità al di sotto della superficie terrestre, spacca le rocce sopra e ciò potrebbe sollevare l’intera caldera.

L’area intorno al vulcano diventerebbe una zona pericolosa. I funzionari metterebbero in allerta la regione circostante, preparando le persone a una violenta eruzione. Il professor Bill McGuire, uno dei principali vulcanologi del mondo, ha detto che “sciami di terremoti“ sarebbero possibili mentre il magma fresco si muove nel sistema e rompe la roccia sopra di esso. Quest’ultimi producono forme d’onda distintive poiché la fessura delle rocce che si rompono creano un forte aumento che svanisce rapidamente.

Segnali di avvertimento: tremore armonico

Molto prima di un’eruzione, l’area circostante viene colpita da questi terremoti. Poco prima invece il segnale prodotto dai terremoti lascerebbe lo spazio ad una vibrazione lunga e continua. Quando il magma si fa strada e inizia la sua corsa in modo molto rapido farà in modo che le pareti della fessura del condotto inizino a vibrare e questo darà un segnale rimbombante. Chiamato “tremore armonico” è l’ultimo segnale di avvertimento prima di un’eruzione. Gli esperti stanno ancora cercando delle possibili soluzioni su come fermare ogni eventuale eruzione di Yellowstone. La NASA ha ipotizzato la possibilità di aumentare la quantità di acqua all’interno del vulcano, con l’obiettivo di estrarre calore da esso e ridurre anche il rischio di un accumulo di pressione.

Ciò è stato purtroppo considerato troppo difficile e macchinoso da mettere in atto. Mentre alcuni hanno suggerito che Yellowstone “dovrebbe” eruttare, l’apparente ciclo di un’eruzione ogni 725.000 anni significa che mancano ancora circa 100.000 anni. Allo stesso modo, se Yellowstone erutta di nuovo, non ci sono garanzie che si tratterà di una grande eruzione.

Foto di DivvyPixel da Pixabay