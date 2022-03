L’oggetto acquistato su Amazon che pensavi fosse inutile e di cui hai richiesto il reso, ora ti interessa? Nessun problema, anche se hai già avviato la procedura di reso, è possibile annullarla se il pacco non è ancora stato ritirato dal corriere. Discorso analogo, anche se hai intenzione di annullare il reso perché non ti convince più il metodo di restituzione scelto e vuoi utilizzarne un altro. La procedura de seguire è sempre la medesima. In questo articolo, andiamo a spiegarvela nel dettaglio.

Annullare la procedura di reso su Amazon è un’operazione semplice ed intuitiva. Vi basta, infatti, avere a portata di mano il vostro PC o il vostro smartphone/tablet per risolvere il tutto in poco tempo. Onde evitare di incorrere in errori. Qui di seguito, andiamo a riportarvi tutti i passaggi da seguire per annullare correttamente la procedura.

Amazon: annullare un reso

Da PC

Aprire il browser e collegarsi alla pagina ufficiale di Amazon; Effettuare l’accesso al proprio account; Selezionare la voce “Account e liste” in alto a destra della pagina, sotto il proprio nome utente; Dal menu, cliccare la voce “Il mio account”; Cercare e selezionare la voce “I miei ordini”; Trovare l’oggetto di cui si vuole annullare il reso; All’interno della pagina di ordine del prodotto, cliccare sul tasto “Visualizza stato/cancella reso”; Proseguire confermando la voce “Annulla reso”.

Da Smartphone e tablet tramite app Amazon

Aprire l’app Amazon; Cliccare sul simbolo del proprio profilo presente in fondo alla schermata principale; Selezionare la voce “I miei ordini”; Individuare l’ordine per il quale si è avviata la procedura di reso e selezionarlo; All’interno della pagina dell’ordine, selezionare la voce “Visualizza stato/cancella reso”; Confermare la procedura facendo tap su “Annulla reso”.

Ricordiamo che, se si è preso appuntamento con un corriere per il ritiro a domicilio del reso, è necessario contattarlo per avvisarlo della cancellazione.