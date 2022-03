Una dieta equilibrata è importante per ridurre il rischio di sviluppare malattie non trasmissibili come diabete, ipertensione, colesterolo alto, tra le altre. Secondo le Linee guida dietetiche per gli americani 2020-2025, una dieta equilibrata è caratterizzata da:

consumo di frutta, verdura, cereali, cibi integrali e latticini senza o a basso contenuto di grassi;

includere una varietà di alimenti proteici: frutti di mare, carni magre, uova, legumi, fagioli, prodotti a base di soia, ecc.

pochi grassi saturi, trans, sale e zuccheri aggiunti.

Quando si hanno cattive abitudini alimentari si possono sviluppare malattie come il diabete e il colesterolo alto. Questa è una sostanza di cui il corpo ha bisogno per la formazione di cellule sane. Tuttavia, se ci sono livelli elevati nel flusso sanguigno, possono svilupparsi condizioni come la malattia coronarica. “Con il colesterolo alto, potresti accumulare depositi di grasso nei vasi sanguigni. Nel tempo, questi depositi crescono e rendono più difficile il flusso di sangue sufficiente attraverso le arterie. A volte possono rompersi improvvisamente e formare un coagulo che provoca un infarto o un ictus“, spiegano gli esperti della Mayo Clinic.

La malattia coronarica si verifica quando i principali vasi sanguigni che alimentano il cuore vengono danneggiati. Queste arterie sono responsabili della fornitura di sangue, ossigeno e sostanze nutritive. L’accumulo di placca può restringere le arterie e ridurre il flusso sanguigno, causando dolore toracico, mancanza di respiro e altri segni.

Un’alimentazione sana è importante per la salute del cuore. Per questo una dieta equilibrata per aiutare a pulire le arterie in modo naturale è fondamentale. Ecco alcuni alimenti da considerare nella nostra alimentazione:

grassi buoni, noti anche come grassi insaturi (olive, noci, avocado, pesce);

ridurre il consumo di grassi saturi (carne grassa e latticini);

eliminare le fonti artificiali di grassi trans (alimenti trasformati come biscotti, ecc.);

aumentare il consumo di fibra solubile, poiché aiuta a regolare i livelli di colesterolo cattivo (avena, fagioli, lenticchie);

ridurre lo zucchero che si trova negli alimenti trasformati come biscotti, gelati e bevande zuccherate.

Un cuore sano

Per mantenere un cuore sano è importante essere fisicamente attivi e avere abitudini sane. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti formula alcune raccomandazioni per la salute del cuore:

Avere una dieta sana: dovrebbero essere consumati cibi a basso contenuto di sale e di sodio. Limitare il consumo di cibi con grassi trans, perché possono causare un infarto. Inoltre, modera l’assunzione di zuccheri. Attenzione ai problemi di salute: dovresti essere a conoscenza di malattie come ipertensione, diabete e colesterolo alto, poiché queste condizioni aumentano il rischio di sviluppare malattie cardiache. Per questo, devono essere effettuati esami periodici e se il medico diagnostica una di queste condizioni, seguire le raccomandazioni e assumere il farmaco in tempo. Attenzione al consumo di aspirina: l’uso quotidiano di questo medicinale aiuta a prevenire gli attacchi di cuore, ma non è salutare per tutti. Per questo motivo, prima di farlo, dovresti consultare il tuo medico per conoscere gli effetti e la dose appropriata.

I sintomi per essere vigili e recarsi immediatamente in un centro medico: