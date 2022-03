Un po’ come in un classico film di fantascienza, un team di scienziati ha simulato 100.000 diversi futuri climatici per cercare di capire come potremmo migliorare noi stessi e quali conseguenze possono avere le nostre azioni. La modellazione predittiva è l’unica cosa che può avvicinarci i ricercatori a identificare i fattori che possono fare la differenza nella lotta al clima.

In un momento in cui non riusciamo a rispettare l’accordo di Parigi e le emissioni di anidride carbonica continuano a essere superiori a quelle desiderate, trovare questi punti chiave è più importante che mai. La maggior parte della modellazione climatica fino ad oggi si è concentrata sugli aspetti tecnici. Studi precedenti hanno dimostrato che abbiamo le risorse per apportare i cambiamenti, ma il progresso è soffocato da altri fatti svalutati dalla modellazione predittiva.

In questo studio, le diverse simulazioni fino all’anno 2100 hanno tenuto conto di fattori sociali, economici e politici. “Stiamo cercando di capire cosa c’è in questi sistemi socio-politici-tecnici fondamentali che determinano le emissioni“, afferma Frances Moore, dell’Università della California, USA.

Gli scienziati suggeriscono che questo “segno emergente del cambiamento climatico nell’esperienza climatica quotidiana delle persone potrebbe portare a un riconoscimento diffuso dell’esistenza del riscaldamento globale“. Di conseguenza, può indurre le persone a sostenere le politiche ambientali.

In uno studio precedente, Moore aveva già notato che le persone tendono a confrontare le attuali anomalie meteorologiche con ciò che ricordano degli ultimi otto anni. Ciò fa sì che il termine di confronto cambi da persona a persona e nel tempo. Per i ricercatori, i fattori sociali, economici e politici hanno la stessa importanza, poiché “quasi tutti i nostri cluster identificati hanno parametri distinti da più di un’area“, scrivono gli autori.

Oltre il 90% delle simulazioni ha mostrato che siamo almeno sulla buona strada per ridurre lo scenario di riscaldamento di 3,9°C di almeno 0,5°C. Tuttavia, negli scenari peggiori, “le popolazioni sono fortemente frammentate dall’opinione politica, impedendo un sostegno diffuso alle politiche climatiche”.

Come altri studi hanno già suggerito, le simulazioni mostrano che è altamente improbabile che possiamo rimanere al di sotto di 1,5°C anche in uno “scenario d’azione aggressivo“. Nonostante ciò, gli scenari futuri dimostrano che è ancora possibile mantenere le emissioni al di sotto dei 2°C. Nel 30% di essi, “la rapida diffusione del sostegno alle politiche climatiche porta a un rapido aumento dell’ambizione politica negli anni 2020“, portando a una riduzione delle emissioni globali a zero entro il 2060.

I risultati dello studio sono stati pubblicati la scorsa settimana sulla rivista scientifica Nature.