Il presidente russo Vladimir Putin ha generato un vero e proprio allarme globale ordinando all’esercito del suo Paese di mettere le sue forze nucleari in “allerta speciale”, una decisione che ha affermato essere stata in risposta alle “dichiarazioni aggressive” dell’Occidente, nel mezzo della condanna internazionale dell’invasione russa dell’Ucraina. La decisione muove dal fatto che Putin ha avvertito che “chiunque tenti di ostacolare” la Russia in Ucraina può aspettarsi conseguenze “che non hai mai visto nella tua storia“.

“Questo è uno sviluppo agghiacciante“, ha tuonato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in una sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La semplice idea di un conflitto nucleare è semplicemente inconcepibile. Niente può giustificare l’uso di armi nucleari“. Il segretario alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha affermato di ritenere che l’innalzamento dell’allerta nucleare russo da parte di Putin sia solo una retorica volta a distrarre da un’invasione balbettante.

Qual è l’arsenale nucleare russo

Secondo i dati del gennaio 2022 compilati dal Bollettino degli scienziati atomici nell’annuale Quaderno nucleare, la Russia ha una scorta nucleare di 4.477 testate. Firmatario del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il Paese ha notevolmente ridotto il suo arsenale nucleare da un massimo degli anni ’80 di circa 40.000 testate, proprio come il suo nemico della Guerra Fredda, gli Stati Uniti, anch’essi uno dei 191 firmatari del trattato e che ha ridotto le sue scorte da circa 30.000 negli anni ’60 a poco meno di 4.000 oggi.

Tuttavia, mentre il numero complessivo di armi nucleari esistenti è diminuito, la loro potenza è aumentata notevolmente da quando le bombe atomiche furono sganciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda Guerra Mondiale, causando oltre 200.000 morti entro la fine del 1945 e molti altri in seguito. Sebbene queste bombe avessero una forza rispettivamente di circa 15 e 20 kilotoni, le attuali testate nucleari russe hanno per lo più una forza compresa tra 100 e 800 kilotoni. Gli Stati Uniti variano da circa 100 a 1.200 kilotoni, mentre gli altri due stati nucleari della NATO insieme agli americani – Regno Unito e Francia, che hanno un numero significativamente inferiore di testate rispetto a Stati Uniti e Russia – possiedono armi di poche centinaia di kilotoni. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo concorda sul fatto che una bomba nucleare può distruggere un’intera città, uccidendo potenzialmente milioni di persone e mettendo a repentaglio l’ambiente naturale e la vita delle generazioni future attraverso i suoi effetti catastrofici a lungo termine.

Come si svolge un attacco nucleare?

Un’arma nucleare può essere donata in superficie o nell’aria; quest’ultimo ha un impatto su un’area geografica più ampia ed è così che sono state utilizzate le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.

1. Una palla di fuoco vaporizza tutto nella sua scia

Secondo un simulatore creato dalla Outrider Foundation, un organismo con sede negli Stati Uniti che si batte contro le armi nucleari e il cambiamento climatico, una bomba nucleare da 300 kilotoni fatta esplodere nell’aria creerebbe, entro una frazione di secondo dalla detonazione, una palla di fuoco di appena oltre un chilometro quadrato. Questa palla di fuoco si riscalderebbe a una temperatura più calda del sole, vaporizzando istantaneamente tutto al suo interno.

2. Il calore brucia tutto in un’area molto più ampia

In un raggio molto più ampio della palla di fuoco – poco più di 160 chilometri quadrati, secondo la Fondazione Outrider – il calore intenso generato dall’esplosione lascerebbe le persone con ustioni di terzo grado gravi o mortali, mentre tutto quello che è fatto di materiali come plastica, legno e tessuto prenderebbero fuoco. Le persone al di fuori di questo raggio potrebbero comunque subire ustioni di primo o secondo grado. Inoltre, il lampo risultante dall’esplosione accecherebbe temporaneamente chiunque guardasse nella sua direzione al momento della detonazione.

3. Un’onda d’urto aggiungerebbe distruzione

Respingendo l’aria circostante, la rapida espansione della palla di fuoco provocherebbe un’onda d’urto di circa 70 chilometri quadrati. I venti da uragano demolirebbero gli edifici in cemento armato e le persone in quest’area potrebbero essere ferite o uccise dal crollo delle strutture e dai detriti trasportati dai forti venti. A peggiorare le cose, i danni agli operatori sanitari e alle infrastrutture significherebbero che i feriti dell’esplosione difficilmente potranno contare su cure mediche tempestive.

4. Ricaduta radioattiva

Secondo la Outrider Foundation, dal 50% al 90% circa di coloro che inizialmente sopravvivono al caldo e all’onda d’urto morirebbero per avvelenamento “entro poche ore o poche settimane” dai livelli estremamente elevati di radiazioni emesse dall’esplosione nucleare.

Inoltre, il fungo atomico creato dall’esplosione trasporterebbe detriti radioattivi in ​​alto nell’aria e su grandi distanze. Le particelle radioattive rimarrebbero nell’ambiente, contaminandolo per gli anni a venire; per esempio, verrebbero assorbiti dai raccolti e, di conseguenza, si insinuerebbero nella nostra catena alimentare. Negli anni successivi all’esplosione, molte persone esposte a tali radiazioni morirebbero a causa di tumori come la leucemia.

Questo è quanto è stato già studiato nei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Secondo i dati pubblicati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) nel 2015, quasi i due terzi di tutti i decessi tra i sopravvissuti a Hiroshima nei 12 mesi precedenti erano legati al cancro; nel caso della bomba atomica di Nagasaki, era poco più della metà. Il CICR ha anche osservato che i bambini sotto i 10 anni che furono esposti alle radiazioni atomiche nel 1945 avevano quattro volte più probabilità rispetto alla popolazione generale di ricevere una diagnosi di leucemia.