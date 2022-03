Vi è mai capitato di trovarvi in situazioni in cui avevate bisogno di un bagno, ma non avevate idea di dove fosse quello più vicino? Si? Forse non sapete, allora, che semplicemente grazie al vostro smartphone e a Google Maps potete avere una mappa precisa di tutti i bagni pubblici presenti nelle vostre vicinanze. Vi state chiedendo come funziona il tutto? Scopriamolo insieme.

Che si tratti di una vacanza fuori porta o della vostra stessa città, a volte, trovare un bagno pubblico è davvero un’impresa. Fortunatamente, utilizzando Google Maps potete risolvere tutto entro pochi secondi. In questo articolo, andiamo ad esporvi la guida dettagliata su come trovare bagli pubblici nelle proprie vicinanze servendosi solamente della famosa app di navigazione di Google.

Google Maps: trovare bagni pubblici nelle vicinanze

La procedura che stiamo elencando è specifica per l’app iOS e Android di Google Maps. Tuttavia, analogamente, è possibile fare la stessa ricerca anche su desktop e browser. Ecco come fare:

Aprire l’app Google Maps; Fare tap sull’icona “la tua posizione” (simbolo in basso a destra della mappa) per localizzare la propria posizione; Nella barra di ricerca in alto, cercare “Bagni pubblici”.

A questo punto, comparirà una lista di tutti i bagni publici presenti nelle vicinanze. Gli stessi, ovviamente, saranno riportati anche sulla mappa. Basterà fare tap sulle singole voci per ricevere informazioni dettagliate come eventuali orari di apertura e recensioni. Scelta la proposta che più soddisfacente, sarà necessario cliccare sull’icona delle indicazioni per ottenere un percorso guidato per arrivarci senza perdersi. Un gioco da ragazzi no?