Come se non avessimo abbastanza grattacapi da affrontare in questo momento, potrebbe esserci anche uno spirito malvagio di volpe a piede libero. Una famosa pietra, in Giappone, è stata scoperta divisa a metà. Sembrerebbe tutto molto banale se non ci fosse un alone di mistero dietro. Non si tratta, infatti, di una roccia normale dato che è nota come “Killing Stone”, ovvero pietra assassina.

Una storia davvero misteriosa

Si chiama Sessho-seki ed è un’attrazione turistica appena a nord di Tokyo a Nasu, nella prefettura di Tochigi. La storia racconta che la roccia detiene il potere di Tamamo-no-mae. È una demone volpe a nove code che si è trasformata in una bellissima donna. Tentò di sedurre l’imperatore Toba, che regnò dal 1107 al 1123, ma il suo piano fu sventato.

La volpe fu uccisa dal famoso guerriero samurai Miura-no-suke e il suo corpo divenne il Sessho-seki. Il folklore racconta che la pietra uccida chiunque si avvicini, quindi naturalmente è diventata un’attrazione turistica. Nel corso dei secoli, invece, la pietra è apparsa in opere teatrali, libri e persino in un film di anime.

Un utente di Twitter che si è imbattuto nella roccia rotta ha ipotizzato: “Sento di aver visto qualcosa che non dovrebbe essere visto“.

Un altro commentatore ha scherzato sul fatto che con tutto ciò che sta accadendo nel 2022, la volpe malvagia potrebbe provare a trovare un’altra roccia in cui trasformarsi.

Naturalmente c’è una spiegazione molto ragionevole per la scissione della pietra: la natura. Le guide hanno spiegato che diverse crepe erano apparse sulla superficie nel corso degli anni. Masaharu Sugawara, che gestisce un gruppo di informazione turistica di volontariato locale, ha detto al quotidiano Yomiuri Shimbun che era “un peccato” ma che si trattava di “un fenomeno naturale”. I funzionari stanno ancora decidendo cosa fare dopo, ma ci sono piani per ripristinare la pietra.