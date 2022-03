Attivare la dark mode sul proprio smartphone può portare ad una serie di benefici. Ad esempio, se possedete uno smartphone con display OLED, potrete notare un miglioramento dell’autonomia. Ma non solo, anche agli occhi, la modalità scura può risultare essere meno stancante di quella chiara. Se siete grandi utilizzatori di WhatsApp, sappiate che è possibile attivare il tema anche per tale dell’app. Che vogliate usufruire dei benefici o semplicemente assaporarne l’estetica, la procedura di attivazione è sempre la stessa. Scopriamola insieme.

Volete attivare la dark mode su WhatsApp, ma non avete idea di come si faccia? La procedura è molto più semplice di quanto pensate. Ricordiamo che è possibile attivare la dark mode di WhatsApp sia su dispositivi iOS che Android. Per quanto riguarda iOS, in particolare, è necessario che lo smartphone abbia installato almeno iOS 13.

WhatsApp: attivare la dark mode in semplici passi

iOS

La dark mode delle app su iOS 13 e successivi va di pari passo con le impostazioni di sistema. Basta, infatti, attivare la modalità per l’intero sistema per ritrovarla automaticamente attiva anche nelle app di terze parti installate. Come si fa?

Aprire le impostazioni del dispositivo (icona dell’ingranaggio); Cercare e selezionare la voce “Schermo e luminosità”; Nella sezione “Aspetto”, mettere una spunta su “Scuro”.

A questo punto, vedrete cambiare in tempo reale il tema del vostro smartphone da chiaro a scuro. Vi basterà entrare su WhatsApp per rendervi conto che anche all’interno di tale app è stata attivata la dark mode!

Android

La procedura di attivazione su Android può cambiare leggermente da dispositivo a dispositivo. Se avete Android 10 o successivo, come su iOS, la modalità scura delle app di terze parti va di pari passo con quella del sistema operativo. Di conseguenza, basterà attivare quella per averla anche in tutte le app:

Aprire le impostazioni del dispositivo; Cercare e selezionare la voce “Display”; Selezionare la voce “Tema”; Attivare la modalità scura tramite apposita impostazione.

Per smartphone Huawei di ultima generazione la procedura, invece, è:

Aprire le impostazioni del dispositivo; Selezionare la voce “Batteria”; Spostare su “On” l’interruttore relativo a “Colori scuri interfaccia”.

Su smartphone con Android 9 o precedenti, invece, la modalità scura può essere attivata solamente all’interno dell’app WhatsApp. La procedura da seguire è: