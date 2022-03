Il termine Johatsu si riferisce a persone che scompaiono in Giappone senza lasciare traccia. Per quali ragioni ciò accade? Si tratta di un fenomeno che si verifica maggiormente nel Paese del monte Fuji, ma è presente anche in altri. Cosa significa il termine? La sua traduzione è letteralmente equivalente a “evaporazione” e implica la fuga dell’individuo dal suo ambiente abituale per vari motivi, solitamente legati a una situazione familiare tesa.

Il termine (jouhatsu 蒸発) risale agli anni ’60, ma è stato solo negli anni ’90, con la crisi finanziaria e immobiliare in Giappone, che il suo uso ha cominciato a rafforzarsi nella società giapponese. È un tabù nelle conversazioni di tutti i giorni. Tuttavia, si stima che l’1% dei giapponesi subisca le conseguenze di essere un johatsu. È importante e si pensa addirittura che questa cifra possa essere ancora più alta.

Le cause che portano a diventare un johatsu in Giappone

Cosa porta a questa situazione? Le cause più comuni derivano dai seguenti casi:

– Solitudine dell’individuo;

– Depressione e pressioni esterne;

– Dipendenza da alcol, gioco d’azzardo o sostanze;

– Situazioni familiari complicate, come un divorzio;

– Perdita del lavoro o situazione economica precaria.

In breve, la causa può essere qualsiasi cosa che faccia credere alla persona che la propria vita è in pericolo o che non ha più senso. È qualcosa come una ripartenza che si associa a una perdita di identità, a vivere nell’anonimato: il termine johatsu poggia su quel concetto.

Queste persone si sentono in colpa o vergogna per qualche motivo. È qualcosa di diverso dagli hikikomori, che si isolano per un certo tempo. Anche dei karoshi, con i quali la morte è nota per aver lavorato troppo. Gli johatsu scompaiono per sempre, evaporano, come indica il termine stesso.

Ma come può qualcuno scomparire così facilmente? È curioso, ovviamente. Il fatto è che in Giappone le autorità sono ben consapevoli del fenomeno johatsu e non fanno nulla per impedirlo. Piuttosto aiutano a nasconderlo. Per ulteriori informazioni, ci sono aziende dedicate a rendere più facile per le persone interessate diventare johatsu. Sono le yoigega, società dedite a cancellare la traccia di una persona. Secondo il Los Angeles Times, ce ne sono decine. Questo servizio ha un prezzo, ovviamente, e a volte può essere un affare complesso. Ogni caso è studiato separatamente per dare la migliore soluzione possibile. I prezzi possono variare da poche centinaia di euro a cifre vicine ai 2.500 euro. Dipende dall’azienda e dalla situazione del cliente. Secondo la rivista TIME in un interessante rapporto, la società Yonigeya TS Corporation aiuta tra le 100 e le 150 persone a scomparire ogni anno. È un affare redditizio.

Johatsu e Sanya, che relazione esiste?

Quali sono i casi più predominanti di johatsu? Secondo i dati, le donne che scappano dai loro partner a causa della violenza di genere. E se questi servizi non possono essere consentiti? Ci sono modi per farlo da soli e persino libri che guidano nella pratica. E dove scappano? La destinazione più famosa è Sanya (Tokyo), nota per le sue stanze economiche e il quartiere popolare.

Per i curiosi, Sanya era la destinazione delle persone lasciate senza casa dai bombardamenti statunitensi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non troverete Sanya su nessuna mappa, tra l’altro: negli anni ’60 il governo giapponese ne ordinò la rimozione dai documenti ufficiali nel tentativo di nascondere i problemi legati a questa regione: povertà e alcolismo, principalmente.

Tuttavia, non è l’unica destinazione. Altre regioni di Tokyo e Osaka sono le città preferite, perché l’elevata densità di popolazione rende più facile che yohatsu passi inosservato. E qual è la vita che seguiranno da allora in poi? Ovviamente, non possono fare quello che vogliono. Devono tagliare le relazioni passate, non usare l’auto, le carte di credito e guadagnarsi da vivere con lavori precari, poiché sono gli unici a non aver bisogno di identificarsi.

Tutto questo per nascondere un problema, quello del johatsu, che esiste e potrebbe essere risolto se il Giappone si attivasse davvero. Come dice Tom Gill, professore alla Meiji Gakuin University: “Il johatsu è la conseguenza di una tradizione per cui si pretende che un problema non esista“.