Ricerca oggi, ricerca domani e, in pochissimo tempo, hai accumulato un’infinita cronologia di ricerche su Google Maps. Per quanto alcune volte, avere a portata di mano le proprie ultime ricerche sia comodo, è anche vero che può risultare molto fastidioso. Se hai deciso di volerti liberare dell’intera cronologia di ricerche fatte su Google Maps, ma non hai idea di come fare, nessun problema, te lo spieghiamo noi!

In questo articolo andiamo ad elencare la procedura dettagliata per eliminare la cronologia di Google Maps su dispositivi iOS e Android. Non disperate, è più semplice di quanto pensate.

Google Maps: cancellare la cronologia delle ricerche

Android

Aprire l’app Google Maps; Se necessario, accedere al proprio account; Fare tap sul simbolo delle tre linee orizzontali presente in alto a sinistra; All’interno del menu a tendina, elezionare la voce “Impostazioni”; Scegliere la voce “Impostazioni”; Fare tap sulla voce “Google”; Selezionare “Account Google”; Nel box “Attività e cronologia”, selezionare la voce “Le mie attività”, Fare tap su “Filtra per data e prodotto”; Rimuovere la spunta dalla casella “Tutti i prodotti” e selezionare solo “Maps”; Fare tap su “Applica” per confermare la scelta; Cliccare il simbolo dei tre puntini in verticale presente nella parte alta dello schermo; Selezionare “Elimina risultati” dal menu che si apre; Confermare la procedura cliccando la voce “Elimina”.

iOS