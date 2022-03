Nel mondo occidentale la dieta generale più famosa è quella mediterranea e per diversi motivi, uno sicuramente è la ricca tradizione mentre l’altra sono gli effetti positivi sulla salute. Ovviamente ci sono anche altre diete in grado di apportare benefici di lunga durata, diete diverse per questi ambientali e culturali. Un esempio è quella nordica che ha delle basi ben precise.

La dieta nordica per certi versi non si distanzia molto rispetto alla nostra ovvero molti vegetali con la presenza di pesce in quantità moderata con latticini e uova. Una differenza importante si trova invece sull’olio principale usato che per questioni geografiche non può essere quello di oliva. Si tratta dell’olio di canola che può vantare la presenza di quantità importante di acidi grassi omega-3.

Dieta nordica: i benefici

Le parole di un nutrizionista dell’Università di Copenaghen, Lars Ove Dragsted: “È sorprendente perché la maggior parte delle persone crede che gli effetti positivi sulla glicemia e sul colesterolo siano dovuti esclusivamente alla perdita di peso. È sorprendente perché la maggior parte delle persone crede che gli effetti positivi sulla glicemia e sul colesterolo siano dovuti esclusivamente alla perdita di peso. La composizione dei grassi nella dieta nordica, che è più ricca di grassi insaturi omega-3 e omega-6, è probabilmente una parte considerevole della spiegazione degli effetti sulla salute che troviamo dalla dieta nordica, anche quando il peso dei partecipanti rimane costante.”

In sostanza la dieta nordica presenta aspetti importanti che possono aiutare a combattere l’obesità a livello globale. Un’alimentazione di facile accesso visto che composti di elementi semplici che presentano poche barriere.