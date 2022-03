La guerra in Ucraina sta causando molte vittime e le persone in questo momento stanno facendo affidamento sugli avvisi di attacchi aerei per cercare di mettersi in salvo per tempo. Si tratta di una situazione davvero tragica e per questo Google sta collaborando con il governo ucraino per aiutare la popolazione in tal senso.

In un post sul blog ufficiale dell’azienda è stato infatti annunciato un sistema di allerta che il colosso vorrebbe implementare al più presto sugli smartphone Android di tutto il paese. La funzione è stata inizialmente individuata da XDA-Developers. A quanto pare gli avvisi si baseranno su quelli già inviati dal governo ucraino e la funzione verrà adattata da un sistema di allerta terremoti già disponibile.

Google in prima linea per aiutare l’Ucraina

Attualmente Google ha messo in evidenza sul Play Store l’app ucraina Alarm che invia notifiche di imminenti attacchi aerei nelle regioni interessate. Il nuovo sistema di allerta verrà è stato invece già lanciato, ma si estenderà su tutti gli smartphone in Ucraina nel corso dei prossimi giorni.

A causa dell’invasione russa, Google ha attualmente sospeso tutte le vendite di annunci e rimosso app multimediali finanziate dallo stato russo da Google Play in Europa. L’azienda sta lavorando per supportare l’Ucraina con informazioni affidabili e cercando di garantire la sicurezza dei colleghi e delle loro famiglie nella regione.

Foto di Katie Godowski da Pexels