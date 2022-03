Se, come tanti, anche voi volete provare ad utilizzare l’app di Facebook con un tema differente, questa mini guida fa per voi! Forse non ne siete a conoscenza, ma è possibile cambiare il tema della famosa app del social da chiaro a scuro. Esattamente come nella precedente guida pubblicata per gli utenti WhatsApp, in questo articolo, andiamo ad elencare la procedura per attivare la modalità all’interno dell’app di Mark Zuckerberg.

Che abbiate uno smartphone Android o iOS poco cambia. Su entrambi è possibile attivare la modalità scura all’interno dell’app di Facebook. In che modo? La procedura è davvero semplice ed intuitiva, scopriamola insieme!

Facebook: attivare la dark mode all’interno dell’app

Android

Aprire l’app Facebook; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account; Fare tap sull’icona delle tre linee orizzontali presente in alto a destra del display; Cercare e selezionare la voce “Modalità sfondo scuro”; All’interno della sezione, selezionare “Attiva”.

Ricordiamo che basta ritornare alla stessa sezione e premere “Non attiva” per riportare l’app alla modalità chiara.

iOS

Aprire l’app Facebook; Fare tap sull’icona delle tre linee orizzontali presente in basso a destra del display; Selezionare la voce “Impostazioni e privacy” (simbolo ingranaggio in alto a destra, vicino l’icona della lente di ingrandimento); Cercare e selezionare “Modalità sfondo nero”; Cliccare su “Attiva”.

Anche qui, ricordiamo che basta ritornare alla stessa sezione e selezionare “Non attiva” per riportare l’app alla modalità chiara.