Una dimostrazione futuristica dei nuovi materiali emergenti di energie rinnovabili, come le celle solari stampate, viene sperimentata per la prima volta davanti ad un pubblico mentre si avvicina sempre di più la loro disponibilità commerciale. La tecnologia dell’energia rinnovabile dell’Università di NewCastle, leggera, flessibile ed economica da produrre, alimenterà l’illuminazione pubblica di Sydney. Questo materiale viene realizzato attraverso stampanti convenzionali.

A livello globale, ci sono state così poche di queste installazioni che sappiamo molto poco su come si esibiscono in un ambiente pubblico. Questa installazione è il prossimo passo fondamentale per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di questa tecnologia. Ci presenta un nuovo scenario per testare prestazioni e durata rispetto a una serie di nuove sfide. Questa dimostrazione coglie la scienza straordinaria dei laboratori e la colloca in un ambiente ordinario, dove le persone interagiscono con esso durante le loro abitudini quotidiane.

Stampa solare, una dimostrazione pubblica per l’energie rinnovabili

È un modo semplice per far capire le persone cosa c’è dopo nella generazione d’energia. Il team si è detto fiducioso che l’installazione pubblica avrebbe stimolato ancora più interesse, soprattutto i governi federali che hanno preso in considerazione questa proposta per alcuni investimenti tecnologici. Il governo sta cercando di ridurre le emissioni di carbonio nei prossimi 30 anni e anche la popolazione è molto impegnata al riguardo. A livello globale, ci sono molti gruppi di ricerca come questo studio che lavorano su tecnologie energetiche sostenibili e ora, attraverso investimenti tecnologici, è la nostra opportunità per assicurarci di investire e fornire soluzioni intelligenti.

Questo nuovo progetto si è impegnato ad avvicinare il mondo ad un futuro più sostenibile attraverso le sue possibilità d’impegno nelle risorse di prossima generazione. Questa struttura di stampa può produrre centinaia di metri di materiale al giorno, tuttavia ora stiamo raggiungendo il punto in cui è necessario ridimensionare in modo significativo questo livello di produzione. Questa tecnologia sconvolgerà e rivoluzionerà davvero l’industria della stampa a contratto. Rispetto alle tecnologie energetiche familiari, questo materiale ha una qualità quasi surreale: è estremamente leggero, iperflessibile e incredibilmente sottile.

Attaccati a un pergolato altamente scultoreo e modernista e per questa applicazione rinforzato da un involucro in policarbonato, i pannelli generano energia durante il giorno, che viene immagazzinata in una batteria per alimentare uno abbagliante display interattivo di luce di notte. Come già detto precedentemente il solare stampato è davvero economico, con un costo inferiore di 10 dollari e rapido da produrre e soprattutto grandi quantità al giorno. Nessun’altra tecnologia per l’energia rinnovabile può essere prodotta così rapidamente. Il basso costo e la velocità con cui questa tecnologia può essere implementata è entusiasmante poiché dobbiamo trovare soluzioni e rapidamente.

Proprio queste caratteristiche stanno ispirando moltissime possibili applicazioni, comprese quelle di soccorso e recupero in caso di calamità naturali. Immaginiamo un mondo in cui tutti hanno accesso all’elettricità e in cui ogni superficie può generare energia pulita, a basso costo e sostenibile dal sole. È un mondo in cui tutti vorremmo vivere.

