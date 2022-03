Google Maps è senza dubbio uno dei servizi di mappe più utilizzati al mondo. Oltre alle classiche ricerche di indirizzi, infatti, permette di svolgere funzioni super utili durante la vita di tutti i giorni. Una di queste, sicuramente, è la possibilità di lasciare un segnaposto sulla mappa. Tale operazione, apparentemente banale, può rivelarsi davvero indispensabile in molte occasioni. Per esempio, se la location che si vuole ricordare è al di fuori della rete stradale, basta aggiungere un pin e trovarla di nuovo diventa un gioco da ragazzi.

In questo articolo, andiamo ad esporvi nel dettaglio, la procedura per aggiungere pin all’interno dell’app di Google Maps per dispositivi iOS e Android.

Google Maps: aggiungere un pin nella mappa

iOS

Aprire l’app Google Maps; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account Google; Cercare l’indirizzo più vicino al posto di interesse in cui si vuole lasciare un pin; Individuare, servendosi della mappa, il punto preciso in cui si vuole lasciare il pin; Premere per alcuni secondi in corrispondenza del punto di interesse per rilasciare il pin.

A questo punto, basta toccare il pin per ricevere tutte le informazioni sulla destinazione (coordinate, indicazioni stradali, ecc.).

Android

Aprire l’app Google Maps; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account Google; Cercare l’indirizzo più vicino al posto di interesse in cui si vuole lasciare un pin; Premere a lungo sul punto di interesse per rilasciare il pin.

Anche sull’app Android è possibile toccare il pin per ricevere tutte le informazioni sulla location: coordinate, indicazioni stradali e così via.