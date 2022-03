Google I/O è un evento annuale di Google gratuito e aperto a tutti in cui gli sviluppatori mostrano novità e aggiornamenti. Il colosso ha ora annunciato che la conferenza si terrà ancora una volta completamente online, anche se un parte verrà trasmessa in streaming in diretta dallo Shoreline Amphitheatre, una sede frequente dell’evento. Google I/O si svolgerà nello specifico l’11 e il 12 maggio.

L’evento in teoria sarà disponibile anche dal vivo, ma solo per un pubblico limitato composto principalmente da dipendenti Google e partner dell’azienda. La registrazione sarà gratuita e partirà da questo mese. Non ci saranno tuttavia biglietti, il che significa che tutti coloro che vorranno partecipare potranno farlo.

Google I/O, che cosa vedremo quest’anno durante l’anno?

Google I/O è stato cancellato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 ed è tornato come evento online nel 2021. Durante l’evento dell’anno scorso Google ha lanciato una serie di annunci molto importanti, incluso il debutto del design “Material You” di Android 12, rivelando aggiornamenti a Google Workspace e affermando che Wear OS di Google e Tizen di Samsung si sarebbero fusi in un’unica piattaforma (ora nota come Wear OS 3).

Non sappiamo esattamente cosa accadrà quest’anno, ma dato che Google ha già pubblicato la prima anteprima di Android 13, sembra lecito aspettarsi un focus sull’OS nel corso dell’edizione annuale di Google I/O.

Foto di Firmbee da Pixabay