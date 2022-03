Hogwarts Legacy, il nuovo GDR ambientato nel magico mondo di Harry Potter potrebbe arrivare anche su Switch. La notizia ha cominciato a rimbalzare nel web dopo che la presunta versione è comparsa sul sito ufficiale del gioco e tra i cataloghi di vari rivenditori online. Le informazioni sono state poi apparentemente confermate dalla pagina FAQ del gioco dove vengono menzionate le piattaforme PS5, PS4, PS4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC.

Il logo Nintendo Switch è inoltre presente in fondo alla pagina del sito ufficiale, inoltre Amazon pare abbia già aperto i preordini per una presunta versione fisica per Switch. Se la notizia si dimostrasse veritiera sarebbe una vera sorpresa per i giocatori. Sin dall’annuncio di Hogwarts Legacy nel 2020 non si è mai fatto menzione di una versione Switch, ma resta da vedere se verrà realmente ufficializzata.

Hogwarts Legacy, un epico viaggio nel mondo di Harry Potter

Le informazioni su Hogwarts Legacy erano pressoché nulle fino a pochi giorni fa, ma recentemente il titolo si è finalmente mostrato in un lungo video di gameplay mostrandosi in tutto il suo splendore e rivelando aspetti importanti del gioco. Innanzitutto saremo in grado di creare il nostro personaggio personalizzato che potremo controllare e con esso avventurarci nel magico mondo di Harry Potter.

Sarà possibile visitare alcuni dei classici luoghi diventati iconici con i libri e film della serie, tra tutte la scuola di Hogwarts, ma anche la Foresta Proibita, Hogsmeade e la Overland. I giocatori potranno frequentare le lezioni, imparare nuovi incantesimi e abilità, allevare bestie magiche o coltivare piante bizzarre. Non mancheranno ovviamente combattimenti contro una pletora di creature magiche tra cui troll, goblin o semplici maghi oscuri. Per sapere di più non possiamo che rimandarvi al trailer di gameplay e ricordarvi che Hogwarts Legacy è atteso per la fine di quest’anno.

Ph. Credit: Warner Bros, Games