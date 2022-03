L’Apple Watch è senza dubbio uno dei prodotti Apple più inclini a sporcarsi. Essendo pensato, infatti, per un utilizzo costante, è molto facile che in breve tempo si accumuli sporco sulla cassa e sul cinturino. Come con tutti i dispositivi tecnologici, però, la pulizia non può essere effettuata a caso, ma seguendo una serie di regole per evitare di causare danni al prodotto. In questo articolo andiamo a scoprire come.

Pulire un oggetto tecnologico è sempre un’operazione molto delicata. Considerando che Apple Watch ha bisogno di una pulizia quasi giornaliera, è necessario sapere nel dettaglio quali sono i consigli di Apple in merito alla procedura di pulizia del dispositivo. Qui di seguito, li scopriamo insieme.

Apple Watch: come pulirlo in maniera sicura

Innanzitutto, bisogna precisare che, per la pulizia di qualsiasi parte dell’Apple Watch, si deve evitare l’utilizzo di detergenti, materiali abrasivi, pulizia ad ultrasuoni, aria compressa e fonti di calore. Si tratta di cose che danneggiano il dispositivo e che non sono utili alla pulizia sicura del prodotto.

Cassa

Spegnere il dispositivo e rimuoverlo dal caricabatterie; Se presente un cinturino in pelle, rimuoverlo per evitare che si danneggi; Pulire l’Apple Watch con un pano morbido privo di pelucchi; Se necessario, inumidire il panno con acqua pulita. Se lo sporco persiste, pulire la cassa mantenendola sotto un flusso di acqua corrente calda per massimo 15 secondi; Asciugare per bene il dispositivo con un panno morbido asciutto e privo di pelucchi.

Digital Crown

Se la Digital Crown è sporca e si blocca, la procedura per pulirla è:

Spegnere il dispositivo e rimuoverlo dal caricabatterie; Se presente un cinturino in pelle, rimuoverlo per evitare che si danneggi; Tenere la Digital Crown sotto un flusso di acqua corrente calda per un massimo di 15 secondi; Ruotare e premere la Digital Crown facendo scorrere l’acqua nello spazio tra la corona e la cassa; Asciugare accuratamente il dispositivo con un panno asciutto morbido e privo di pelucchi.

Se lo sporco persiste, ripetere l’intero processo.

Cinturino originale Apple

Cinturini Sport, Nike Sport e Solo Loop:

Rimuovere il cinturino dalla cassa; Pulire il cinturino con un panno morbido privo di pelucchi; Se necessario, inumidire il panno con acqua pulita; Se lo sporco persiste, utilizzare un sapone per mani ipoallergenico delicato; Asciugare il cinturino con un panno morbido asciutto e privo di pelucchi; Riattaccare il cinturino alla cassa di Apple Watch.

Cinturini in pelle

Rimuovere il cinturino dalla cassa; Pulire il cinturino con un panno morbido e privo di pelucchi; Se necessario, inumidire il panno con acqua pulita; Non immergere il cinturino in acqua; Lasciare asciugare il cinturino all’aria prima di riattaccarlo alla cassa; Non esporre il cinturino alla luce diretta del sole, alle alte temperature e all’elevata umidità.

Altri cinturini:

Rimuovere il cinturino dalla cassa; Pulire il cinturino con un panno morbido e privo di pelucchi; Se necessario, inumidire il panno con acqua pulita; Asciugare il cinturino con un panno morbido asciutto e privo di pelucchi; Riattaccare il cinturino alla cassa.

Ph. credit: Apple.com