Il colesterolo è una sostanza grassa essenziale per la formazione delle cellule del corpo; tuttavia, consumando grassi trans e alimenti trasformati, questo lipide può accumularsi eccessivamente nel sangue, impedendogli di fluire normalmente attraverso le arterie. Inoltre, il colesterolo è necessario per il normale funzionamento dell’organismo. La maggior parte di questo grasso è prodotto nel fegato, sebbene possa essere ottenuto anche da alcuni alimenti. Vale la pena ricordare che il corpo ha bisogno di determinate quantità di colesterolo per funzionare correttamente.

Il colesterolo è presente in quasi tutto il corpo, specialmente nella pelle, nei muscoli, nel cuore, nel sistema nervoso, nel fegato e nell’intestino. Inoltre, è suddiviso in due categorie che ci permettono di identificare se si tratta di colesterolo cattivo o colesterolo buono, detti rispettivamente LDL e HDL. Il colesterolo cattivo è prodotto da una dieta ricca di grassi, salsicce, cibi fritti, dolci, tra gli altri. Se si dice che le persone abbiano il colesterolo LDL (cattivo), significa che ne hanno troppo nel sangue. Questo extra LDL, insieme ad altre sostanze, forma la cosiddetta placca, che si accumula nelle arterie e provoca la malattia nota come aterosclerosi. La placca limita la libera circolazione del sangue e, sebbene non ci siano alimenti miracolosi per impedirlo, esistono cibi e abitudini che possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo cattivo (HDL) e trigliceridi. Vale la pena ricordare che le persone affette da questa malattia devono essere sotto osservazione medica.

I cambiamenti nello stile di vita possono aiutare a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue e migliorare i farmaci prescritti per questa malattia. I farmaci aiutano a ridurre i livelli di questo lipide nel sangue, ma se sono accompagnati da sane abitudini, i risultati saranno più rapidi ed efficaci.

Le noci possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo dannoso nel sangue; purché accompagnate da un’alimentazione sana ed equilibrata. Le noci contengono acidi grassi insaturi e altri nutrienti; Inoltre, sono facili da imballare e trasportare e sono ottimi alleati da consumare subito o per accompagnare una deliziosa insalata.

Le persone a rischio di infarto possono ridurre il rischio seguendo un piano alimentare sano che includa noci.

Benefici del consumo di noci

Riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi delle lipoproteine ​​a bassa densità (LDL o cattive);

Migliorano la salute del rivestimento delle arterie;

Riducono i livelli di infiammazione legati alle malattie cardiache;

Riducono il rischio di coaguli di sangue, che possono portare ad infarto e persino alla morte;

Componenti di frutta secca