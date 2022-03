FRITZ!Box 4060 AX è il nuovo router lanciato da AVM compatibile con il WiFi 6, il protocollo di ultima generazione, e pensato per tutti gli utenti con una connessione a fibra ottica, oltre alla piena compatibilità con le classiche ADSL. In vendita ad un prezzo di listino di poco superiore ai 200 euro, il prodotto è da poco arrivato sul mercato. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Esteticamente il prodotto cambia molto rispetto ai normali FRITZ!Box che abbiamo recensito qui su Focustech, è interamente realizzato in plastica bianca, senza inserti rossi se non attorno al pulsante Connect, con materiali di buona qualità, che appaiono più resistenti al tocco di quanto siamo abituati a vedere. Lo stand ne permette il posizionamento in verticale, andando indubbiamente ad occupare meno spazio sul piano di appoggio, senza sfigurare anche in una casa alla moda.

Sulla superficie anteriore sono posizionati i LED di stato e di funzionamento, con appunto il pulsante Connect per velocizzare la connessione di altri dispositivi. Le dimensioni sono complessivamente contenute, poiché raggiunge 81 x 210 x 170 millimetri, ed una potenza assorbita di massimo 11 watt (in quanto non integra una batteria ricaricabile).

Nella parte posteriore, invece, trova posto la connettività fisica, rappresentata da 3 gigabit LAN, una WAN 2,5 gigabit ed una USB 3.0, da utilizzare quest’ultima per memorie esterne, stampanti o chiavetta radio mobile. Da non trascurare, come la maggior parte dei prodotti di casa AVM, la base DECT integrata per 6 telefoni cordless.

Hardware e Sistema operativo

Il FRITZ!Box 4060 AX è router a tre bande, compatibile con qualsiasi provider o tipologia di connessione, sia essa fibra o ADSL, ed in grado di supporta il WiFi 6 dual band, suddiviso in 2400 + 2400 Mbit/s a 5GHz e 1200 Mbit/s a 2,4GHz, riuscendo quindi a raggiungere una banda complessiva, lorda, di 6000Mbit/s.

Tutte queste specifiche lo rendono perfettamente in grado di sopportare la fibra di ultima generazione, sfruttando anche la tecnologia 4×4 MIMO multi-utente, nonché tre unità radio (tri-band), per una migliore gestione dei flussi e delle richieste da parte dei dispositivi collegati. Miglioramenti importanti, rispetto ad esempio ad un FRITZ!Box 7530 AX, il quale si ferma al 2X2 MIMO o al dual-band simultaneo. Non mancano le classiche funzioni, oltre alla base DECT, che puntano ad ampliare le possibilità di utilizzo, trasformandolo in un centro multimediale, a cui collegarsi per trasmettere in streaming contenuti inviati dalla chiavetta collegata nella porta USB.

Da non dimenticare, infine, la piena compatibilità con la rete WiFi Mesh di AVM, che permette di collegare più prodotti della stessa azienda, nella realizzazione di un’unica grande rete WiFi diffusa in più ambienti.

L’intero prodotto viene gestito alla perfezione dal Fritz!OS, aggiornato alla versione 07.28, più volte ammirato ed elogiato, per la grande versatilità. Da un lato trasformare il FRITZ!Box 4060 AX in un dispositivo plug&play, che non necessita di modifiche alle impostazioni, dall’altro permette una profonda personalizzazione per gli utenti più esigenti. Tra le modifiche apportabili segnaliamo la gestione dei canali, la possibilità di creare una rete ospiti, la programmazione degli orari di funzionamenti, il blocco della connessione di alcuni dispositivi o numeri di telefono, per finire con la gestione del consumo energetico. Queste sono solamente alcune delle tantissime opzioni modificabili.

In termini di prestazioni non potevamo sperare di meglio, il segnale viene diffuso alla perfezione anche attraverso pareti molto spesse, o tra vari piani di una stessa abitazione. Come al solito, il consiglio è di pensare ad un ripetitore AVM, nel caso in cui l’area da coprire sia superiore ai 100 metri quadrati.

FRITZ!Box 4060: conclusioni

In conclusione FRITZ!Box 4060 AX è indiscutibilmente uno dei migliori router wireless in circolazione, finalmente migliorato anche da un punto di vista estetico, ed impreziosito da una serie di tecnologie di ultima generazione veramente interessanti. La compatibilità WiFi 6, ed una banda tanto grande, sono i suoi punti di forza, garantendo affidabilità e velocità di connessione anche con accessi multipli da più dispositivi. L’unico neo? forse il prezzo, quasi 240 euro sono tanti per un modem, ma vi possiamo assicurare valere ogni singolo centesimo.