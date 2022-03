Stadia è la famosa piattaforma di cloud gaming di Google. Al momento, esistono due piani di utilizzo del servizio: base e Pro. La versione base permette di avere accesso alla piattaforma (con alcune limitazioni) e offre la possibilità di giocare esclusivamente ai giochi acquistati su di essa. La versione Pro, invece, permette di giocare ad una serie di giochi gratuiti ed ottenere una serie di benefici. Il piano base è completamente gratuito, mentre quello Pro ha un costo di 9,99 euro al mese. In questo articolo, come avrete intuito, ci soffermiamo a parlare del piano Pro. Cosa fare se dopo aver deciso di sottoscrivere il piano a pagamento, avete scoperto che non vi soddisfa? Semplice, per evitare addebiti indesiderati, bisogna subito effettuare l’annullamento del piano. In che modo? Scopriamolo insieme.

Che abbiate avviato la prova gratuita di un mese o che siate abbonati da più mesi poco cambia, la procedura per annullare la sottoscrizione Pro di Stadia è sempre la stessa. Inoltre, se ve lo state chiedendo, dopo l’annullamento potrete tranquillamente continuare ad utilizzare la piattaforma usufruendo del piano base gratuito!

Stadia Pro: come annullare la sottoscrizione a pagamento

Sito ufficale

Entrare sul sito ufficiale della piattaforma, stadia.google.com; Accedere al proprio account cliccando il tasto in alto a destra dello schermo; Cliccare sull’icona del proprio avatar in alto a destra dello schermo; Cercare la voce “Impostazioni di Stadia” e selezionarla; Cliccare sulla voce “Acquisti e abbonamenti”; Individuare l’abbonamento e cliccare sulla voce “Annulla abbonamento” posizionata accanto.

App Stadia

Aprire l’App Stadia sul proprio dispositivo; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account; Fare tap sull’icona del proprio avatar; Selezionare la voce “Acquisti e abbonamenti”; Sotto l’abbonamento da annullare, selezionare “Annulla abbonamento”.

Dopo averlo annullato l’abbonamento continua ad essere usufruibile fino alla fine del periodo di fatturazione. Al suo termine, il piano passa automaticamente alla versione base. Cancellando la sottoscrizione Pro, si perde automaticamente accesso a tutti i giochi riscattati gratuitamente in qualità di membro Pro. La risoluzione massima, inoltre, passa da 4K a 1080p.