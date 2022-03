Un ricercatore cipriota ha suscitato scalpore all’inizio di gennaio quando ha segnalato per la prima volta l’esistenza di un ceppo del coronavirus che combinava le caratteristiche delle varianti delta e omicron. Subito dopo, la doccia fredda: la sua scoperta non sarebbe altro che una contaminazione di laboratorio.

Due mesi dopo, tuttavia, in Europa e negli Stati Uniti sono state rilevate infezioni con una variante che combina delta e omicron. Ci sono pochi casi, ma deltacron sottolinea che la pandemia è ancora tutt’altro che finita, nonostante molti Paesi abbiano ampiamente allentato le misure per combattere il Covid-19. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità era già preparata per questa variante ibrida. Questo tipo di ricombinazione era già previsto nel caso di ampia circolazione di due varianti, come avveniva con la variante delta e omicron, appunto.

Più pericolosa?

Sebbene la variante delta causi infezioni più gravi e la omicron sia particolarmente più contagiosa, ciò non significa che una combinazione di entrambi i ceppi sia più pericolosa. Condotta dall’Istituto Pasteur in Francia, un’analisi della sequenza dell’intero genoma ha mostrato che deltacron contiene le caratteristiche di entrambe le varianti. Il nuovo ceppo contiene quasi completamente la proteina spike dell’omicron BA.1 combinata con parti del delta AY.4. A causa di questo legame virale, la variante ibrida potrebbe connettersi più facilmente alla membrana ospite, cioè sarebbe più infettiva.

Ciò solleva la preoccupazione che una variante ibrida più infettiva possa prevalere su altri ceppi, in particolare dove le misure restrittive vengono allentate. Pertanto, la pandemia potrebbe prolungarsi e, a causa della componente delta, potrebbero esserci un numero maggiore di casi più gravi.

Tuttavia, nessun motivo per farsi prendere dal panico

La maggior parte degli esperti ha reagito con relativa calma a deltacron. Finora sono stati segnalati solo pochi casi isolati in Germania, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti. Ciò suggerisce che la variante non sarebbe così pericolosa. Questa variante ibrida è ancora estremamente rara e non mostra segni di crescita esponenziale. In altre parole, non presenta un tasso di crescita preoccupante.

Come è nata la variante deltacron e la protezione dei vaccini attuali

Secondo l’OMS, questo tipo di comportamento è previsto quando due varianti come delta e omicron circolano intensamente. Queste ricombinazioni si verificano quando le persone vengono infettate contemporaneamente da due ceppi del coronavirus. Questo accade raramente, ma alla fine dell’anno la omicron aveva superato la delta come variante dominante.

Nel caso di un’infezione con entrambe le varianti, il materiale genetico del virus può essere mescolato e abbinato durante la sua riproduzione nella cellula ospite, generando così un ceppo ibrido. Questa è, tuttavia, un’eccezione, poiché solo in rari casi questa variante prevarrà in quanto non ha alcun vantaggio evolutivo rispetto alle varianti originali.

Il numero sempre elevato di nuovi casi di Covid-19 mostra che né i vaccini né una dose di richiamo possono prevenire un’infezione. Questo perché la variante omicron ha una mutazione che riesce a bypassare la protezione immunitaria.

Pertanto, è probabile che né i vaccini né un’infezione pregressa siano in grado di proteggere completamente dal deltacron. Ma finora questa variante ibrida non è riuscita ad affermarsi. Inoltre, i vaccini e la dose di richiamo hanno già dimostrato di poter proteggere da casi gravi della malattia.