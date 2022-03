Risparmiare con Amazon è veramente semplicissimo, tutti gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad alcuni dei prezzi più bassi che si siano mai visti in questo periodo, garantendosi comunque anche prodotti di altissima qualità, sia legati alla telefonia mobile, che alla tecnologia generale.

La spesa è sempre ai minimi storici da Amazon, sopratutto data la presenza di appositi codici sconto da applicare ad ogni ordine, pensati per ridurre drasticamente il prezzo finale di vendita dei vari prodotti attualmente disponibili. La spedizione, per i soli dispositivi gestiti dalla logistica di Amazon, è gratuita al superamento dei 19 euro di spesa (sempre se invece siete clienti Amazon Prime); discorso diverso se invece fosse tutto gestito da un venditore di terze parti, in questo caso sarà lui stesso a scegliere il costo della spedizione. Per aiutarvi nella cernita delle migliori offerte Amazon, nel nostro articolo abbiamo raccolto un elenco aggiornato delle promozioni più interessanti di oggi.

Amazon: scoperti nuovi sconti da non perdere