Le scommesse sportive di Serie A stanno mostrando quote interessanti perché lo scudetto è ancora in ballo e tutto può succedere. Prima di addentrarci nelle prossime gare è fondamentale capire come si sono spostati gli equilibri fino a questo punto della stagione. Nelle prime 12 gare di campionato il Napoli di Spalletti ha dominato macinando punti su punti, salvo poi crollare improvvisamente e passare lo scettro all’Inter di Inzaghi che è stata seduta sul trono del primo posto fino a qualche settimana fa.

Attualmente è il Milan di Pioli che rivendica con forza la vittoria del campionato di Serie A 2021 – 2022, nel suo primato ha staccato il Napoli di 3 punti, bottino che rischia di diventare un macigno particolarmente pesante in vista delle prossime gare.

Fra le tre litiganti però, è importante non perdere di vista la Juventus di Allegri che è la squadra più in forma del campionato nelle ultime 10 gare ed è l’unica a non perdere una partita da oltre 15 giornate.

Napoli e Milan favorite per la vittoria scudetto

Le quote su Betfair App mostrano il Milan di Pioli favorito con un valore di 2.3 rispetto al 2.8 del Napoli ma tutto potrebbe cambiare in vista delle prossime gare. Il mese di aprile sarà fondamentale per capire chi riuscirà ad arrivare più in alto e la sfida fra Azzurri e Rossoneri è sempre più aperta in una morsa di punti che stritola sempre di più le due squadre.

Anche per quanto riguarda lo stato di forma, Napoli e Milan sono molto vicine con un bottino di 23 punti per i Partenopei e 21 punti per i Diavoli nelle ultime 10 gare di campionato. Se da una parte gli equilibri si sposteranno tantissimo nelle prossime gare, dall’altro lato il campionato si sta dimostrando perfettamente equilibrato fra queste due squadre e l’Inter.

L’Inter è in piena caduta libera

14 punti su 30 nelle ultime 10 gare, parlano di un’Inter in caduta libera, che ha perso non solo il primato ma anche la voglia di vincere. La sfida con la Juventus è la prova del nove ma anche le altre gare rappresentano ognuna una finale che i Nerazzurri dovranno vincere a tutti costi, per continuare a coltivare il sogno scudetto che sembra ormai diventato un incubo.

Attenzione al corto muso di Max Allegri

Allegri non è nuovo a remuntade entusiasmanti nel campionato di Serie A ma quest’anno sarebbe davvero un evento incredibile se ciò avvenisse. La Juventus è partita male in campionato e nelle prime giornate è rimasta addirittura in zona retrocessione, salvo poi iniziare a vincere e scalare la classifica in una risalita vertiginosa.

Attualmente, la Juventus è la squadra più in forma del campionato e continua ad avvicinarsi pericolosamente al terzo posto, il corto muso di Allegri, potrebbe rivelarsi ancora una volta l’arma vincente per tentare un’impresa impossibile: lo scudetto. A questo punto gli equilibri si sposterebbero verso una direzione imprevedibile ma possibile solo con tantissima determinazione, sempre a patto che le altre tre squadre in lotta per il primato abbandonino la nave.