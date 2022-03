Uno dei grandi misteri del Long Covid è quello di capire chi è più incline e chi meno. Alcune persone hanno più probabilità di altre di sperimentare sintomi fisici, neurologici o cognitivi che possono emergere o persistere per mesi dopo che le loro infezioni da Covid-19 si sono risolte. Ora un nuovo studio ha identificato 4 fattori biologici che potrebbero aiutare a prevedere se una persona svilupperà il Long Covid.

Questi fattori potrebbero essere identificati all’inizio dell’infezione da Covid-19 di una persona che sembrava correlare con un aumento del rischio di avere sintomi duraturi settimane dopo. I ricercatori hanno affermato che esiste una correlazione tra questi fattori e Long Covid indipendentemente dal fatto che l’infezione sia grave o lieve.

Long Covid, 4 fattori potrebbero aumentare la possibilità

Hanno affermato che i risultati potrebbero suggerire modi per prevenire o trattare alcuni casi di Long Covid, inclusa la possibilità di somministrare alle persone farmaci antivirali subito dopo la diagnosi di un’infezione. È il primo vero tentativo solido di escogitare alcuni meccanismi biologici per il Long Covid. Ovviamente i risultati sono esplorativi e devono essere verificati da un numero maggiore di ricerche. Ognuno di questi fattori è biologicamente plausibile e ognuno è perseguibile. Se questi percorsi vengono confermati, noi clinici possiamo effettivamente progettare interventi per migliorare le persone.

Uno dei quattro fattori identificati dai ricercatori è il livello di RNA del coronavirus nel sangue all’inizio dell’infezione, un indicatore della carica virale. Un altro è la presenza di alcuni auto anticorpi che attaccano erroneamente i tessuti del corpo come fanno in condizioni come il lupus e l’artrite reumatoide. Un terzo fattore è la riattivazione del virus di Epstein-Barr, un virus che infetta la maggior parte delle persone, spesso quando sono giovani, e poi di solito diventa dormiente. L’ultimo fattore è il diabete di tipo 2 anche se potrebbe risultare una delle numerose condizioni mediche che aumentano il rischio di Long Covid.

Gli auto anticorpi sono il fattore più influente

Questa ricerca sottolinea l’importanza di eseguire misurazioni all’inizio del decorso della malattia per capire come trattare i pazienti, anche se non sappiamo ancora come utilizzeremo tutte queste informazioni. Il 37% dei pazienti aveva riportato tre o più sintomi di lungo Covid due o tre mesi dopo l’infezione. Un ulteriore 24% ha riportato uno o due sintomi e il 39% non ha riportato alcun sintomo. Dei pazienti che riportavano tre o più sintomi, il 95% aveva uno o più dei quattro fattori biologici identificati nello studio quando gli è stato diagnosticato il Covid-19.

Il fattore più influente sembrava essere gli auto anticorpi, che erano associati a due terzi dei casi di Long Covid. Ciascuno degli altri tre fattori si è manifestato in circa un terzo dei casi, ha detto, e c’era una notevole sovrapposizione, con diversi fattori identificati in alcuni pazienti. Più velocemente si può eliminare il virus, minore è la probabilità di sviluppare virus persistenti o auto immunità, che possono portare al Long Covid.

Foto di Engin Akyurt da Pixabay