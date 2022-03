Netflix ha recentemente annunciato l’aggiunta di tre nuovi giochi che andranno ad approdare su dispositivi mobile per tutti gli abbonati al servizio. Il neo catalogo dedicato ai videogiochi mobile di Netflix è destinato dunque presto ad arricchirsi su iOS e Android con This Is A True Story, Shatter Remastered e Into The Dead 2: Unleashed, il primissimo FPS a raggiungere il servizio di streaming. I primi due saranno disponibili già da martedì, mentre Netflix ha affermato che Into The Dead 2 arriverà a breve senza però annunciare una data effettiva.

Il primo gioco si chiama This Is A True Story sviluppato da Frosty Pop in collaborazione con Charity: Water, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata a portare acqua pulita agli abitanti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di un gioco a quiz con una storia avvincente che narra delle reali vicende di una donna dell’Africa subsahariana che lotta quotidianamente per trovare l’acqua per la sua famiglia.

Il secondo gioco si chiama Shatter Remastered dallo sviluppatore PikPok. Si tratta di un gioco in stile retrò il cui obiettivo è distruggere mattoncini tra azioni dinamiche e incredibili combattimenti contro i boss. Come da nome questa nuova versione è stata aggiornata partendo dal gioco base uscito originariamente nel 2009 su PlayStation 3. Il gioco include dozzine di livelli unici pieni di azione e potenziamenti, oltre a boss fight e attacchi speciali.

Netflix e la sua crescita tra i videogiochi mobile, in arrivo il suo primo FPS

L’ultimo gioco è il primo vero FPS (sparatutto in prima persona) di Netflix, Into The Dead 2: Unleashed ed è ancora una volta di PikPok. In questo sequel del popolare gioco d’azione di zombi Into The Dead, i giocatori devono respingere ondate di zombi sempre più minacciose mentre attraversano terreni insidiosi. Questa nuova versione include dozzine di ambientazioni, centinaia di sfide, armi e molto altro ancora.

Il catalogo di giochi Netflix è nato da poco e si sta lentamente costruendo con nuovi titoli che si stanno piano piano aggiungendo ai titoli di lancio. Tra questi troviamo ad esempio anche l’ottimo racing Asphalt Xtreme e uno spin-off di League of Legends, giocatissimo MOBA per PC e mobile. Ma Netflix ha nei piani il lancio di ancora più titoli e l’acquisto di Next Games e Night School, lo sviluppatore di Oxenfree, ne è la conferma. Vedremo come muoverà i prossimi passi il colosso dello streaming.

Ph. Credit: PikPok