Quando si parla di contraccettivi, ci sono diversi metodi, strumenti e farmaci che vengono compresi. Se invece si intende la pillola è impossibile fraintendere, ma alcuni ricercatori hanno sviluppato una versione alternativa valida per i maschi. Apparentemente si parla di un contraccettivo orale maschile dall’efficacia del 99%, perlomeno i primi che però vedono normali esperimenti di laboratorio e non trial clinici.

I risultati approfonditi verranno pubblicati a breve, ma sembra si tratti un farmaco in grado di cambiare molti aspetti ormai ritenuti comuni. Se infatti la pillola femminile presente diversi effetti indesiderati essendo utilizzati degli ormoni, quella maschile no. Andrà a interessare la vitamina A la quale nel corpo viene trasformato in un composto che serve, tra le altre cose, alla formazione dello sperma. Bloccando questa interazione, ecco che nasce la nuova pillola.

La pillola maschile

Al momento i risultati di questa pillola sono stati ottenuti soltanto tramite analisi su topi di laboratorio. Questo step è durato diverse settimane e ha dimostrato un’efficacia del 99% nel prevenire le gravidanze tra la popolazione presa in esame. Gli altri aspetti positivi sono il fatto che non ci sono state altre alterazione come la perdita di peso o una minore attività fisica. Un altro aspetto importante è che alla fine dell’utilizzo della pillola, gli esemplari sono tornati a produrre senza problemi gli spermatozoi.

Le parole degli autori dello studio: “Diversi studi hanno dimostrato che gli uomini sono interessati a condividere la responsabilità del controllo delle nascite con i loro partner. Sono ottimista che questo andrà avanti rapidamente. Non vi è alcuna garanzia che funzionerà, ma sarei davvero sorpresa se non vedessimo un effetto anche negli esseri umani.”