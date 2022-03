Il punto di forza sembra essere proprio la sua semplicità. Wordle è un puzzle game online nato pochi mesi fa. Nel giro di poco tempo, il semplice gioco ha riscosso un enorme successo fino ad arrivare a qualcosa come più di 2 milioni di giocatori giornalieri. Come mai è diventato così famoso e, soprattutto, come si gioca? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto, bisogna dire che Wordle è completamente gratuito. Inoltre, cosa che lo rende ancora più appetibile, non c’è bisogno di scaricare nulla per giocarci. Basta un semplice browser è il gioco è fatto. A renderlo virale, i migliaia di utenti che ogni giorno pubblicano i propri risultati di gioco sui social.

Wordle: come giocare la puzzle game virale

Lo scopo del gioco è quello di indovinare una parola di 5 lettere in un massimo di 6 tentativi. Ad ogni tentativo, il sistema indica al giocatore, tramite dei colori, se le lettere utilizzate compaiono nella parola da individuare. La lettera si colora di giallo se compare nella parola, ma non nel posto in cui è stata posizionata. Si colora di verde, invece, se la lettera è nel posto coretto. Se la lettera non compare nella parola da individuare, si “oscura”. Si può giocare al gioco solamente una volta al giorno. Ogni giorno, viene rilasciata una nuova parola.

Come già accennato, giocare a Worlde è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è aprire un qualsiasi browser su smartphone, tablet o pc e cercare la voce “Wordle”. Il primo risultato che vi compare è quello corretto. Se volete semplificarvi le cose, vi lasciamo il link diretto al gioco.

Wordle è completamente in inglese, tuttavia, se non conoscete la lingua, esiste una variante identica ideata per gli utenti italiani chiamata PARLE. Qui, il link diretto anche per questa versione.