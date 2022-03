Forse non tutti sanno che è possibile inoltrare messaggi WhatsApp da una chat all’altra. In che modo? Seguendo una procedura davvero molto semplice, ma non tanto ovvia. In questo articolo, andiamo a spiegarla nel dettaglio.

Capita spesso di avere la necessità di inoltrare messaggi WhatsApp da una chat all’altra. Fortunatamente, WhatsApp ha una funzione specifica che permette di farlo in maniera semplice. La persona che riceve il messaggio inoltrato, lo visualizza con la dicitura “inoltrato” o “inoltrato più volte”, in base a quante volte è stato inoltrato il messaggio. Il mittente non viene mai avvisato del fatto che un suo messaggio è stato inoltrato. Fatta questa breve premessa, andiamo a scoprire come inoltrare uno o più messaggi WhatsApp.

WhatsApp: inoltrare uno o più messaggi

iPhone

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella chat in cui è presente il messaggio da inoltrare; Fare un tap prolungato sul messaggio finché non si apre un menu; Scegliere la voce “Inoltra”; Selezionare gli altri eventuali messaggi da inoltrare; Cliccare l’icona della freccia in basso a sinistra del display; Seleziona il contatto, o i contatti, a cui inoltrare il messaggio; Premere “Inoltra” in basso a destra del display.

Android