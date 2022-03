Uno scienziato della NASA afferma che il completo collasso di una piattaforma di ghiaccio delle dimensioni di Roma con temperature insolitamente elevate è “un segno di ciò che potrebbe accadere“. La piattaforma di ghiaccio Conger, che aveva una superficie approssimativa di 1.200 km2, è crollata il 15 marzo.

L’Antartide orientale ha registrato temperature insolitamente elevate la scorsa settimana, e la stazione Concordia che ha raggiunto il record di -11,8°C il 18 marzo, oltre 40°C in più rispetto alle norme stagionali.

Le piattaforme di ghiaccio sono distese di calotte glaciali che galleggiano sull’oceano, e svolgono un ruolo importante nel trattenere il ghiaccio interno. Senza di loro, il ghiaccio interno scorre più rapidamente nell’oceano, provocando l’innalzamento del livello del mare.

Catherine Colello Walker, scienziata terrestre e planetaria presso la NASA e il Woods Hole Oceanographic Institute, ha affermato che la piattaforma di ghiaccio Conger era relativamente piccola ed “è uno degli eventi di collasso più significativi ovunque in Antartide dall’inizio degli anni 2000, quando il Larsen B piattaforma di ghiaccio disintegrata. Non avrà effetti devastanti, molto probabilmente, ma è un segno di cose a venire“, ha detto Walker.

Il Conger Ice Shelf si è ridotto dalla metà degli anni 2000, ma solo gradualmente fino all’inizio degli anni 2020, ha spiegato la Walker. Il 4 marzo di quest’anno, la piattaforma di ghiaccio sembrava aver perso più della metà della sua superficie rispetto alle misurazioni di gennaio.

Peter Neff, glaciologo e professore assistente di ricerca presso l’Università del Minnesota, ha affermato che vedere cadere anche una piccola piattaforma di ghiaccio nell’Antartide orientale è stata una sorpresa. “Continuiamo a trattare l’Antartide orientale come questo cubo di ghiaccio enorme, alto, secco, freddo e immutabile“, ha detto il professore. “Le attuali conoscenze suggeriscono in gran parte che non è possibile ottenere gli stessi rapidi tassi di perdita di ghiaccio [come nell’Antartide occidentale] a causa della geometria del ghiaccio e del substrato roccioso lì“, ha aggiunto.

I dati satellitari della missione Copernicus Sentinel-1 hanno mostrato che il movimento della piattaforma di ghiaccio è iniziato tra il 5 e il 7 marzo.

