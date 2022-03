Gli scienziati pensano che la superficie del pianeta più piccolo del sistema solare possa essere ricoperta di rocce spaziali, a causa dell’abbondanza di carbonio e della pressione causata dalla collisione degli asteroidi. Secondo studi recenti, i tumultuosi primi anni di Mercurio potrebbero aver trasformato questo pianeta in un mondo tempestato di diamanti.

Le rocce spaziali che si sono scontrate con Mercurio potrebbero aver frantumato strati di carbonio, che coprono gran parte del pianeta, creando frammenti di diamanti. “L’onda di pressione di asteroidi o comete che colpisce la superficie a decine di chilometri al secondo potrebbe trasformare la grafite in diamanti“, spiega Kevin Cannon, geologo della Colorado School of Mines, che ha presentato le sue scoperte alla Lunar and Planetary Scientific Conference di Houston. “Potrebbe esserci una quantità significativa di diamanti vicino alla superficie” di Mercurio, spiega il geologo.

Si scopre quindi che Mercurio non è solo un pezzo di roccia caldo che orbita da vicino il sole, è un mondo complesso. I risultati di Cannon e di altri geologi rivelano nuovi dettagli sulla sua storia geologica unica, inclusa la probabile presenza di molti diamanti. Mercurio è più piccolo di due delle lune del nostro sistema solare (Titano e Ganimede), ed è noto per anni brevi e giorni lunghi, orbita attorno al Sole ogni 88 giorni terrestri e completa una rotazione ogni 59 giorni. Le temperature diurne raggiungono i 426°C — solo Venere è più calda. La mancanza di atmosfera di Mercurio implica d’altra parte che le sue temperature notturne scendono a -143°C.

Ma queste statistiche sbalorditive non sono ciò che lo distingue, in termini geologici, ma l’abbondante carbonio sul pianeta (sotto forma di grafite) e la grande quantità di collisioni di asteroidi circa 4 miliardi di anni fa.

Durante un periodo violento e distruttivo, l’intenso bombardamento tardivo, Mercurio ha probabilmente visto il doppio delle collisioni rispetto alla Luna – e il nostro vicino lunare è completamente craterizzato.

Come molti altri pianeti del nostro sistema solare, inclusa la Terra, il giovane Mercurio era ricoperto da oceani di magma, che in seguito si è raffreddato e indurito. Ma a differenza di altri pianeti, uno strato di grafite galleggiava sulla roccia fusa. Nel suo studio in corso, Cannon ha modellato gli effetti dei frequenti impatti nei 19.000 metri superiori della crosta di Mercurio nel corso di miliardi di anni.

Secondo il geologo, la grafite avrebbe potuto avere uno spessore superiore a 8.000 m3 e la pressione d’impatto dell’asteroide sarebbe stata sufficiente per trasformare dal 30% al 60% di quella grafite in quelli che Cannon chiama “diamanti shock“. Queste gemme spaziali, forse 16 quadrilioni di tonnellate, stima il geologo, sono probabilmente minuscole e saranno sparse e sepolte.

Anche i dati di altre indagini supportano questa conclusione

Alcuni meteoriti, come i frammenti di roccia noti come Almahata Sitta caduti nel deserto nubiano del Sudan settentrionale nel 2008, contenevano piccoli diamanti, forse prodotti da collisioni tra asteroidi.

E scienziati planetari come Laura Lark, ricercatrice della Brown University di Providence, Rhode Island, che ha anche presentato il suo ultimo studio alla conferenza LPSC, hanno identificato punti scuri di grafite sulla superficie di Mercurio nelle immagini catturate dalle telecamere a bordo della navicella spaziale Messenger. che ha orbitato e mappato il pianeta tra il 2011 e il 2015.

Le false mappe dei colori ricavate da queste immagini, le più dettagliate attualmente disponibili, mostrano aree di materiale primordiale, con bassi tassi di riflessione, che i ricercatori ritengono sia grafite. “Se questo materiale è grafite, come pensiamo, allora sono strati spessi. C’è più carbonio di quanto ti aspetteresti in un oceano di magma“, dice Lark, “il che potrebbe significare che Mercurio era particolarmente ricco di carbonio fin dall’inizio“.

Quando Mercurio si formò, gli elementi metallici affondarono e alla fine costruirono il nucleo del pianeta, con le rocce che si solidificavano in cima.

La contrazione globale di Mercurio è iniziata più di 3,85 miliardi di anni fa

Su molti pianeti, la maggior parte del carbonio finisce per diventare parte del nucleo metallico nel mantello sopra di esso. Ma sembra che Mercurio sia finito con molto carbonio incorporato nella crosta del pianeta. Al contrario, sulla Terra, i diamanti nascono solo dal carbonio sotterraneo profondo, sotto un’intensa pressione.

Una nuova ricerca sugli asteroidi che hanno schiacciato Mercurio potrebbe risolvere un altro mistero: perché il pianeta ha un nucleo insolitamente grande nonostante le sue piccole dimensioni.

Alcuni scienziati ritengono che il suo nucleo avrebbe più senso se il pianeta fosse molto più grande e poi resistesse a un impatto massiccio che scagliò pezzi attraverso il sistema solare.