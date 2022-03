Forse alcuni non lo sanno, ma YouTube sfrutta la cronologia delle visualizzazioni degli utenti per proporgli contenuti affini. Nonostante la funzione sia molto interessante, può, a lungo andare, inficiare negativamente l’esperienza utente sulla piattaforma. Come fare a riportare tutto alla normalità? Semplice, cancellando la cronologia delle visualizzazioni. Come? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Avete guardato un video su YouTube relativo ad un argomento che non vi interessa più, ma YouTube continua a tartassarvi con suggerimenti inerenti a quell’argomento? Nessun problema, Seguendo la procedura riportata in questo articolo tutto tornerà alla normalità in pochi secondi.

YouTube: cancellare la cronologia delle visualizzazioni

Qui di seguito andiamo a riportare la procedura per cancellare la cronologia di YouTube sui vari dispositivi:

iOS (app)

Aprire l’app YouTube; Se non è stato già fatto, effettuare l’accesso al proprio account; Cliccare sulla voce “Raccolta” in basso a destra del display; Selezionare la voce “Cronologia”; Scegliere il video da eliminare dalla cronologia e cliccare sul simbolo dei tre punti vicino ad esso; Nel menu, selezionare “Rimuovere da cronologia visualizzazioni”.

É possibile eliminare i singoli video anche facendo swipe sul video da destra verso sinistra e cliccando “Rimuovi”. Se, invece, si vuole rimuovere l’intera cronologia delle visualizzazioni:

All’interno della sezione, cliccare sul simbolo dei tre puntini in alto a destra del display; Scegliere la voce “Controlli cronologia”; Selezionare “Cronologia e privacy”; Fare tap sulla voce “Cancella cronologia delle visualizzazioni”; Confermare l’operazione nel tab.

Android (app)

Aprire l’app YouTube; Se non è stato già fatto, effettuare l’accesso al proprio account; Cliccare sulla voce “Raccolta” nel menu in basso; Selezionare la voce “Cronologia”; Scegliere il video da eliminare dalla cronologia e cliccare sul simbolo dei tre punti vicino ad esso; Nel menu, selezionare “Rimuovere da cronologia visualizzazioni”.

Come per i dispositivi iOS, se si intende eliminare l’intera cronologia, tutto ciò che bisogna fare è:

All’interno della sezione, cliccare sul simbolo dei tre puntini in alto a destra del display; Scegliere la voce “Controlli cronologia”; Selezionare “Cronologia e privacy”; Fare tap sulla voce “Cancella cronologia delle visualizzazioni”; Confermare l’operazione nel tab.

Pc

Entrare sul sito ufficiale di YouTube; Se non è stato già fatto, accedere al proprio account; Cliccare sulla voce “Cronologia” presente nella barra laterale a sinistra; Individuare il video da rimuovere e cliccare sulla X vicina ad esso;

Se si vuole cancellare l’intera cronologia, invece, basta cliccare la voce “Cancella tutta la cronologia delle visualizzazioni” presente nella barra laterale a destra.