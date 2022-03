Google si trova di nuovo davanti ad un grave problema. Si tratta di una nuova vulnerabilità che potrebbe mettere a rischio tutti gli utenti che utilizzano Google Chrome, come ha affermato il team di Google, che invita tutti gli utenti ad aggiornare immediatamente il browser.

Ultimamente questo tipo di falle zero-day si stanno verificando con una frequenza molto alta su Google Chrome. Si tratta di difetti che possono nascere in circostanze differenti e che, se non individuate e risolte in tempo, possono creare danni anche abbastanza gravi.

Una nuova vulnerabilità potrebbe esporre tutti gli utenti a gravi rischi

In questo momento Google Chrome sembra dunque sia colpito da una vulnerabilità zero-day di elevata gravità che viene sfruttata dagli hacker per compiere azioni informatiche illegali. Per risolvere il problema, il team di Mountain View ha già rilasciato un aggiornamento di emergenza della versione 99.0.4844.84, aggiornamento che i miliardi di utenti di Chrome in tutto il mondo dovrebbero installare il prima possibile.

Sembra inoltre che anche Microsoft Edge sia interessato dal difetto di sicurezza, che è stato descritto come di gravità elevata. Questo accade perché Edge utilizza lo stesso codice open source Chromium di Google. Anche Microsoft ha rilasciato una patch per risolvere la falla di sicurezza.

Google ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, che verranno limitati i dettagli e le informazioni su questa nuova vulnerabilità, fino a quando la maggior parte degli utenti non avrà eseguito l’aggiornamento per la correzione del problema. Per questo motivo, la società, consiglia vivamente a tutti i suoi utenti di aggiornare il browser.

Come installare il nuovo aggiornamento per la sicurezza di Google Chrome

Per eseguite l’aggiornamento occorreranno solo pochi semplici click. Bisogna per prima cosa accedere al menù a tendina cliccando sui tre puntini in verticale che si trovano in alto a destra, accanto alla nostra foto profilo dell’account Google. Una volta aperto il menù basterà cliccare su “Impostazioni” e poi selezionare la voce “Informazioni su Chrome“, nella colonna di sinistra. Si può anche cliccare su “Guida” nel menù a tendina e poi sempre sulla voce “Informazioni su Chrome”.

La prima voce che appare sulla pagina di “Informazioni su Chrome è proprio quella dove si possono verificare gli aggiornamenti. Appena si accede sulla pagina il download dell’aggiornamento parte in automatico. Sarà solo necessario riavviare il browser dopo l’installazione dell’aggiornamento correttivo.

Questo aggiornamento di emergenza alla versione 99.0.4844.84 di Google Chrome è quindi decisamente fuori dal comune rispetto ad altri aggiornamenti, proprio perché riguarda solo una singola vulnerabilità di sicurezza. Questo ci fa pensare che possa trattarsi di una falla davvero grave. Al momento non ci sono però ulteriori dettagli, sappiamo solo che è stata identificata con la sigla CVE-2022-1096 e che riguarda il motore JavaScript impiegato da Google Chrome.

Photo by Nathana Rebouças on Unsplash