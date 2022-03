Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 è il nuovo capitolo di una delle serie più iconiche di Milestone, portate su console con l’intento di far vivere al giocatore le stesse esperienze del campionato motocross più famoso d’America. Vediamo da vicino la nuova versione in salsa next-gen, nel corso della nostra recensione.

Grafica

Nella nostra prova su PS5 non abbiamo mai riscontrato cali importanti nel framerate, o difficoltà particolari, anche settando tutte le impostazioni al massimo delle prestazioni. I circuiti sono ben variegati e definiti, con risoluzione elevata ed una buonissima nitidezza; gli sviluppatori non hanno concentrato la propria attenzione, giustamente, solo sul tracciato, estendendola anche a ciò che lo circonda. Il risultato è piacevole, coinvolgente ed accattivante, con un buonissimo colpo d’occhio.

Gli unici aspetti negativi riguardano texture non precise, oseremmo dire leggermente datate, sopratutto sul fondo del tracciato, e barriere architettoniche che sanno di una decina d’anni fa. Ottimo il comparto sonoro, con brani azzeccati, piacevoli e vari, a fare da contorno ad una buona esperienza generale.

Stile di gioco

Il fulcro centrale di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 è chiaramente rappresentato dalla modalità Carriera, soluzione ideale per vivere appieno il gioco come è stato pensato dagli sviluppatori. Nella prima fase dobbiamo creare il nostro avatar, abbastanza personalizzabile, successivamente si articola su 3 campionati differenti dalla difficoltà crescente, denominati Futures, Rookie, per finire con il più difficile, il Pro.

La progressione è piacevole e ben studiata, l’inizio è tutto legato alle categorie di moto meno performanti, raggiungendo il podio nei campionati precedenti, si sbloccheranno nuovi modelli, sponsor, tipologie di gare ed anche rivali agguerritissimi. Una tale scelta valorizza e spinge l’utente a voler continuare a giocare, variegando il più possibile l’esperienza, ed è assolutamente un bene. Ad esempio, nel momento in cui attiveremo il campionato Rookie, verrà introdotto il Rider Shape System; questi non è altro che un indicatore della forma del pilota, che dipenderà dalla sua eventuale stanchezza, nonché gli infortuni che hanno eventualmente potuto comprometterne la tenuta. Questi potrà guarire con il tempo, oppure semplicemente spendendo i crediti acquisiti in precedenza.

Il sistema di progressione è anche legato ad una griglia di abilità, atte ad incrementare la precisione e la qualità di determinate azioni del personaggio, come ad esempio l’esecuzione tecnica di una frenata, di una curva o dei salti, offrendo una piacevole sensazione di crescita personale, e di miglioramenti non solo legati alle vittorie su pista.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 integra anche una modalità Multiplayer, all’interno della quale brilla lo split-screen, ovvero la possibilità di giocare in due giocatori sullo stesso schermo e console, nonché l’editor di tracciati, che permette di rendere praticamente infinite le possibili combinazioni, a patto che la community continui a sostenere il titolo (si possono creare circuiti e condividerli molto rapidamente).

Gameplay

Il gameplay è leggermente altalenante, segue ad esempio quanto di buono avevamo visto con il precedente titolo di Milestone legato al motocross, introducendo però una IA non sempre “intelligente” o realistica. Spesso gli avversari corrono in maniera fin troppo sconsiderata, rischiando di compromettere letteralmente la nostra gara, senza un senso logico, con una fisica raramente lontana dalla realtà.

L’integrazione con il DualSense è ottima, in termini di feedback effettivo e di adattabilità ai comandi, interessante anche la scelta di limitare a 3 soli rewind a gara, anch’essi ricaricabili al completamento di un singolo giro. Piccole accortezze che hanno sicuramente un loro posto preciso nell’esperienza.

Il parco moto è molto vario, i modelli poligonali sono davvero bellissimi, con texture precise e dettagliate; la varietà cresce con l’avanzamento della Carriera, in modo da invogliare a proseguire il più possibile, per poter giocare con motoveicoli sempre più performanti ed anche belli da vedere.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5: conclusioni

In conclusione Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 è un titolo da consigliare a tutti gli amanti del genere, sia per l’ottima qualità grafica e prestazionale, che proprio per l’esperienza in sé. La modalità Carriera è affascinante, ricca di spunti, di gare da vincere e di motociclette da guidare, sfidando nemici agguerriti, che possono essere sostituti da utenti in carne e ossa con l’ottimo Multiplayer split-screen.

Dall’altro lato della medaglia troviamo invece alcune imprecisioni tecniche, migliorabili con patch di aggiornamento.