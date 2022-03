E’ tempo di Asus Week su Amazon, fino al 13 Aprile, gli utenti avranno la possibilità di approfittare di numerose offerte molto speciali, con le quali spendere molto meno dei vari listini del periodo.

Tutti i prodotti che andremo ad elencarvi, sono spediti direttamente da Amazon, avendo quindi la possibilità di fruire della spedizione gratuita presso il domicilio, anche se non clienti di Amazon Prime. Come al solito, è prevista una garanzia di 24 mesi su ogni acquisto, per i soli difetti di fabbrica.

Amazon Asus Week: i migliori prodotti in offerta

I prodotti in offerta saranno indubbiamente tantissimi, con enormi possibilità di risparmio, e di rinnovo ad esempio della propria postazione di gioco. Se stavate pensando di attuare un restyling, potrebbe essere arrivato il momento, tra i migliori sconti annoveriamo:

La nuova tastiera Asus ROG Claymore II

I tappetini ROG Strix Edge e ROG Stealth Electro Punk .

e . Le cuffie ROG Strix GO 2.4 Electro Punk , ma anche le bellissime Delta White Edition.

, ma anche le bellissime Per finire con la tastiera, la ROG Claymore II.

Non mancano le schede madri, come le varie ROG Strix B550 o TUF Gaming Z690, per estendersi poi verso i monitor TUF Gaming o i tantissimi modem ad alte prestazioni. Infine, nell’eventualità in cui foste interessati ad un laptop, da non trascurare nemmeno la presenza di VivoBook 15, VivoBook Pro 16X OLED, ZenBook Flip 13 OLED e TUF Dash F15.

Come anticipato, gli sconti partiranno da domani, 1 aprile 2022, e proseguiranno fino al 13 dello stesso mese. Per maggiori dettagli ed informazioni, vi invitiamo a collegarvi il prima possibile a questo link.