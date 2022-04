Seagate Firecuda 530, nel nostro caso nella versione speciale dedicata a “Star Wars The Mandalorian”, è un SSD interno dalle prestazioni assolutamente incredibili, nonché perfettamente compatibile con la nuova PS5. In vendita ad un prezzo di listino di almeno 200 euro, per la versione da noi provata da 1TB, vediamo come si comporta e quali sono le prestazioni complessive, nella recensione approfondita.

Estetica

1 di 5

La nostra edizione speciale si contraddistingue dalla classica per un design leggermente differente, con una bellissima trama nella parte superiore, ed una serie di adesivi inclusi direttamente in confezione. Tutto il resto è identico, i materiali sono di ottima qualità (alluminio anodizzato il guscio), è robusto, affidabile e difficilmente lo potrete rovinare.

Dimensionalmente, considerando che parliamo di una unità con dissipatore incorporato, raggiunge 2,23 x 22,15 x 2,23 millimetri, con un peso di soli 8,1 grammi. Il prodotto è compatibile con qualsiasi dispositivo sia dotato di uno slot M.2 (connettore M.2), nonché 4 porte PCIe G4 (ma anche con PCIe G3); oltre ai terminali con sistema operativo Windows o Linux, è uno dei pochi SSD ufficialmente compatibili con PS5 (non necessita di installazioni particolari, basta inserirlo nello slot ed il gioco è fatto).

Hardware

1 di 2

Il Seagate Firecuda 530 nasce come SSD per soddisfare le esigenze, molto importanti del resto, dei videogiocatori di tutto il mondo, estendendo però le prestazioni agli usi professionali, come ad esempio il video/photo editing. Tutto questo grazie a velocità massime incredibili, raggiunge nello specifico 7300 MB/s in lettura sequenziale, nonché 6000 MB/s in scrittura sequenziale, almeno per la versione da 1TB (quella da 500GB, il secondo valore scende a 3000MB/s, mentre i più capienti salgono addirittura a 6900 MB/s).

Il modello recensito si appoggia su un controller Phison E18-PS5018 (realizzato con architettura a 12 nanometri), in combinazione con una memoria Micron B47R 176L, ovvero più semplicemente a 176 strati. Le prestazioni I/O, almeno sulla carta dovrebbero raggiungere 800’000 e 1’000’000 IOPS rispettivamente in lettura e scrittura casuale. Le altre tecnologie degne di nota, toccano il supporto a TRIM e S.M.A.R.T., ma allo stesso tempo sentono l’assenza della crittografia XTS-AES 256-bit.

Per proteggere il prodotto dal surriscaldamento, viene attivato il throtting al superamento dei 90 gradi, un incremento importante rispetto ai 70 gradi delle generazioni precedenti, che punta a garantire prestazioni sempre al massimo.

Prestazioni

1 di 2

Arriviamo dunque alle prestazioni, i nostri test sono stati eseguiti con un con i soli benchmark a cui ci affidiamo per le recensioni degli SSD, ovvero CrystalDiskMark e Atto Disk Benchmark.

Il computer di prova è un MSI GP66 Leopard, con processore Intel-Core i7 di ultima generazione, e scheda grafica NVidia GeForce RTX3070 con 16GB di memoria dedicati. I risultati ottenuti si trovano tutti sulla medesima lunghezza d’onda, più precisamente con CrystaldiskMark abbiamo raggiunto 7300 e 6100Mb/s, rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale, per salire leggermente con ATTO a 7400 e 6200Mb/s. Questi sono rimasti pressoché invariati indipendentemente dalla dimensione del file, segnale di grandissima affidabilità e stabilità nelle prestazioni.

1 di 3

Parlando invece di velocità tangibili, abbiamo provato anche a trasferire qualche file, ipotizzando di trasferire all’incirca 70GB di materiali, siamo riusciti a completare il tutto in circa 3 minuti e 30 secondi, tempistiche incredibili per un prodotto davvero incredibile, con temperature che non sono mai andate oltre i 60 gradi. Discorso simile per l’avvio di giochi, o di applicazioni, ma anche per l’editing video, sebbene in questo caso dipenda direttamente dalla qualità della scheda grafica, e non solo dall’SSD.

Seagate Firecuda 530 Star Wars The Mandalorian: conclusioni

In conclusione il Seagate Firecuda 530 Star Wars The Mandalorian è l’SSD da avere ad occhi chiusi se siete alla ricerca del meglio in assoluto, il prezzo particolarmente elevato non deve limitare la vostra scelta, in quanto l’attenzione al dettaglio e le prestazioni, sono talmente incredibili da lasciarsi quasi a bocca aperta. Le velocità di lettura e scrittura sono eccezionali, con temperature mai troppo elevate (almeno per la variante con dissipatore).

Da non trascurare la certificazione di compatibilità con PS5, punto forte che permette di espandere la memoria interna della console Sony, senza dover necessariamente essere esperti o tecnici, basta installarlo.