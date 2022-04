L’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese Nostradamus, ovvero Michel de Nostredame, francese, è considerato da molti come uno tra i più famosi e importanti scrittori di profezie della storia. Famoso soprattutto per il suo libro Le Profezie, che consiste di quartine in rima, raccolte poi in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties del 1555.

Moltissime persone nel mondo credono che l’astrologo francese abbia predetto alcuni dei più importanti eventi storici mondiali, tra cui persino l’attacco alle torri gemelle di New York, ma si tratta quasi sempre di attribuzioni postume. Spesso infatti alcuni eventi già accaduti vengono accomunati a qualcuna delle terzine in rima di Nostradamus, a volta anche in modo un po’ forzato.

La paura della terza guerra mondiale

Alla luce dei recenti fatti di cronaca e di quanto sta accadendo in Europa, tra Russia ed Ucraina, è tornato infatti a farsi sentire il nome dell’astrologo cinquecentesco Michele de Nostredame. Tra le sue profezie, quasi sempre su sventure, catastrofi e devastazioni, sembra infatti ve ne sia una secondo cui “L’Oriente indebolirà l’Occidente”.

E riguardo a questa previsione, in molti temono che l’oriente possa essere la Russia e la sua minaccia sulla NATO, che rappresenta l’occidente. Ma si tratta di una vera profezia, o magari è solo la proiezione della nostra paura che le tensioni nell’est Europa possano degenerare in uno da terza guerra mondiale?

Le terzine di Nostradamus sulla situazione europea

Di certo non possiamo essere sicuri riguardo alle previsioni di Nostradamus, su nessuna delle sue previsioni infatti, abbiamo mai avuto certezza. Ma cosa aveva detto esattamente Nostradamus sul possibile scoppio della terza guerra mondiale? Secondo alcuni, a questo scenario farebbe riferimento una terzina in particolare, la quale recita:

“Per due volte alto per due volte messo in basso,

L’oriente quando l’occidente indebolirà:

Suo avversario dopo molti combattimenti,

Per mare cacciato al bisogno fallirà.”

Questq terzina dunque potrebbe essere interpretata come la futura vittoria dell’Oriente sull’Occidente? Oppure solo come lo scoppio della guerra tra le due parti? I riferimenti non sono molto precisi, quindi potrebbe anche darsi che la situazione russa ci porti alla terza guerra mondiale e che Nostradamus lo abbia predetto. Ma anche possibile che ciò accada senza avere nulla a che fare con le parole dell’astrologo francese, come è anche possibile, e auspicabile, che non si arrivi ad un conflitto di tale portata.

Ma chi vuole proprio vedere nelle parole di Nostradamus, quasi mai foriere di buone notizie, ritiene che questa terzina non sia la sola a parlare di una guerra tra l’Europa dell’est e dell’ovest. Secondo alcuni infatti vi è una terzina che potrebbe predire l’arrivo del conflitto russo-ucraino sino alle porte della Francia, nel cuore dell’Europa.

La terzina recita infatti:

“La testa blu farà della testa bianca,

tanto male quanto bene la Francia ha fatto loro,

Morte al fiore, grande impiccato al ramo,

Quando il Re dirà quanti dei suoi sono stati catturati.”

Ma anche in questo caso, come quasi tutte le terzine di Nostradamus, i riferimenti sono piuttosto vaghi e le interpretazioni potrebbero essere molteplici.

