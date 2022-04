Ultimamente si sente spesso parlare di PAS, ossia essere “una persona altamente sensibile“. Cosa significa questo? Qual’è la scienza dietro a questa condizione che va sempre più di moda, per comprendere meglio la nostra capacità di elaborare i sentimenti? Essere una persona altamente sensibili è una condizione della personalità che sta interessando molto gli psicologi nell’ultimo periodo.

Una miriade di celebrità, tra cui Alanis Morissette, Kanye West, Nicole Kidman e Lorde, si sono dichiarate PAS negli ultimi anni e il termine è sempre più utilizzato nelle pagine di riviste di lifestyle e blog di auto-aiuto. L’essere molto sensibili è spesso presentato come un fattore chiave della depressione. La verità è leggermente più complicata: l’essere molto e poco sensibili possono portare sia vantaggi che svantaggi, tutto dipende dal contesto in cui ci troviamo.

Persona altamente sensibile, cos’è questa condizione psicologica?

Utilizzando al meglio la coscienza di noi stessi possiamo imparare al meglio a sfruttare i giusti meccanismi e sfruttare al meglio la nostra personalità. L’idea di una persona sensibile può richiamare la diagnosi di isteria o nevrastenia del 19esimo secolo, quando venivano prescritte le cosiddette “cure di riposo”. L’interesse verso questa condizione è stato visto per la prima volta negli anni’90, attraverso una ricerca da parte di alcuni psicologi. Lo scopo di questo studio era quello di catturare la sensibilità di elaborazione sensoriale di qualcuno, la sua eccitabilità di fronte a stimoli fisici, sociali ed emotivi. Non era importante se l’eccitazione fosse positiva o negativa, l’importante era capire come il sistema nervoso centrale reagiva alla stimolazione.

Per fare ciò i ricercatori hanno progettato una serie di domande a cui è possibile rispondere. Il questionario è noto come scala HSP e il 20% più ricco è stato considerato HSP. Ricerche successive hanno rivelato che i punteggi delle persone sono correlati con le misure di introversione, ma le differenze sono abbastanza grandi che i due tratti possono essere considerati distinti. Non tutte le persone che sono sensibili sono altrettanto introversi. Le persone con HSP riferiscono di essere più percettive in molti domini diversi. Potrebbero trovare più facile individuare suoni deboli che nessun altro può sentire, per esempio, ma riferiscono anche di essere più in sintonia con i bisogni degli altri.

Comprendere al meglio la nostra capacità di elaborare i sentimenti

L’elevata sensibilità di elaborazione sensoriale si manifesta anche in diversi stili di pensiero. È anche legato al tempo necessario per prendere decisioni, maggiore riflessione e godere di conversazioni profonde su chiacchiere. Gli individui più sensibili sembrano mostrare una maggiore reattività nelle cortecce sensoriali associate all’elaborazione percettiva, nonché in regioni come l’insula e l’amigdala che sono coinvolte nell’emozione. Mostrano anche una maggiore attività nella corteccia prefrontale e in altre aree come la pianificazione e il pensiero astratto. Come altri tratti della personalità, la sensibilità all’elaborazione sensoriale sembra essere il prodotto della natura e dell’educazione.

Confrontando i punteggi delle persone che condividevano lo stesso progetto genetico e quelle che non lo condividevano, ha scoperto che circa la metà della varianza tra gli individui poteva essere spiegata dai loro geni. Non è ancora chiaro quali possano essere quei geni. Un potenziale candidato è il gene del trasportatore della serotonina, che regola i livelli del neurotrasmettitore attorno alle nostre sinapsi. Il legame del gene con la sensibilità all’elaborazione sensoriale sembra essere relativamente debole e la sua importanza potrebbe essere stata esagerata.

