Amazon Eero 6 è il sistema WiFi mesh di ultima generazione, degno successore dell’Eero da noi recensito nel 2020, che presenta sostanzialmente le medesime funzionalità, con l’aggiunta del supporto al WiFi 6. In vendita ad un prezzo di listino di 299 euro, ovviamente su Amazon, il set include in confezione 3 componenti, una centrale da collegare direttamente al router di casa, e due satelliti da posizionare negli angoli più remoti dell’abitazione. Scopriamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Tutte le componenti sono esteticamente e dimensionalmente identiche, sono realizzate in plastica lucida di colorazione bianca, la quale si sporca facilmente e cattura le impronte, ma abbastanza resistenti, non appaiono troppo morbide o pronte a rompersi al minimo urto. I materiali utilizzati sono di ottima qualità generale, l’ingombro è minimo, in quanto raggiungono 99,4 x 97 x 61,4 millimetri, e dobbiamo ammettere anche essere molto gradevoli ed eleganti alla vista.

Le differenze con i due satelliti, risiedono più che altro nella connettività posteriore, poiché il principale da collegare al modem ha due porte ethernet 1Gbps, gli altri dispongono della sola porta USB type-C, da utilizzare per collegare fisicamente il prodotto alla corrente per l’alimentazione. Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, intelligente e sensata la presenza della gomma nella parte inferiore, per favorire il grip ed evitare lo scivolamento.

Hardware

L’Amazon Eero 6 è un sistema WiFi mesh, compatibile con WiFi 6, il suo obiettivo è quindi di creare una rete unificata alternativa a quella originaria del modem, espandendola sulla più ampia superficie possibile, grazie alla presenza di due satelliti. L’utilizzo è permesso con un qualsiasi operatore telefonico, senza limiti o vincoli particolari.

Il set in prova è consigliato per gli utenti che hanno da coprire un’area molto vasta, fino a 420 metri quadrati, naturalmente sono acquistabili anche soluzioni più economiche ed adatte a chi dispone di una casa leggermente più piccola (il singolo satellite, ad esempio, copre 140 metri quadrati). La compatibilità con il WiFi 6 lo rende ideale prima di tutto per i possessori di fibra ottica (fino a 512Mbps, poi si consiglia Eero 6 Pro), ma anche per coloro che vogliono collegare molti dispositivi in contemporanea, con un perfetta gestione della banda e della relativa suddivisione.

Se interessati alla scheda tecnica, segnaliamo essere presenti un processore quad-core da 1,6GHz, una memoria flash, ovvero ROM, da 4GB, per finire con 512MB di RAM. In termini di funzionalità, il prodotto permette la connessione di ben 75 dispositivi in contemporanea, con il plus di fungere anche da hub per la gestione smart degli accessori inclusi nell’abitazione, grazie all’utilizzo dello standard Zigbee, senza dimenticarsi della piena compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa.

Prestazioni e Utilizzo

L’aspetto che più convince dell’Amazon Eero 6 è la sua natura plug&play, ovvero essere un prodotto adatto anche agli utenti alle prime armi, che non vogliono (o non sanno) modificare troppi parametri. Dopo averlo collegato al modem, e connessi via bluetooth i satelliti, il gioco è fatto; tutto viene seguito passo per passo da una utilissima guida sull’applicazione mobile, a prova anche dell’utente meno avvezzo.

Sempre dalla stessa, sarà possibile gestire singolarmente i vari componenti, aggiungendo filtri, bloccandone l’utilizzo, verificando quanta banda stanno usando, quali sono i dispositivi connessi e così via, per una gestione approfondita della connettività, ed un sistema complessivamente chiaro, semplice da utilizzare, ed assolutamente ben realizzato.

In termini di performance, la velocità massima raggiunta con Amazon Eero 6 è stata all’incirca di 500Mbps in download, con una copertura validissima in un’abitazione di circa 250 metri quadrati. La gestione della banda non ha segnalato difficoltà, anche collegando all’incirca 15 dispositivi in contemporanea (ricordiamo che ne supporta fino a 75), non abbiamo avuto alcun tipo di problema.

Amazon Eero 6: conclusioni

In conclusione Amazon Eero 6 è un prodotto davvero eccellente, sia per qualità costruttiva, che per prestazioni e semplicità di utilizzo. Soddisfa pienamente le aspettative di ogni tipologia di utente, dal meno esperto, a quello che vuole modificare ogni singolo parametro, tenendo sempre sotto controllo ogni singolo aspetto della connettività. Gli aspetti positivi sono tutti questi, e ne potremmo elencare ancora, segnale che comunque parliamo di un dispositivo perfetto sotto ogni punto di vista.

L’unica negatività la riscontriamo forse nel prezzo finale di vendita, come anticipato, il singolo “router” ha un costo di 149 euro, per il pacchetto router + extender sono necessari 239 euro, che salgono a 299 euro per il set da noi provato.