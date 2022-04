Se utilizzate TikTok, in questi giorni avete notato sicuramente l’aggiunta di un’interessante funzione, le storie. Ebbene sì, l’evoluzione degli snap (di Snapchat) che ha reso famoso Instagram sbarca, ora, anche sul social cinese. Anche su TikTok, le storie sono dei contenuti che permangono per 24 ore per poi sparire. Come si creano e come si vedono? Scopriamolo insieme.

Le storie non sono una novità assoluta su TikTok. Alcuni utenti, infatti, le hanno già da un po’ di tempo. Questo, perché l’azienda ha deciso di rilasciarle in anteprima ad alcuni per testarle. Adesso, finalmente, sono disponibili ed utilizzabili da tutti. Fare le storie è molto semplice, guardarle ancora di più. In questo articolo, spieghiamo nel dettaglio tutti i passaggi.

TikTok: come fare storie e come vederle

Creare una storia su TikTok è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è:

Aprire l’app TikTok sul proprio smartphone; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account; Fare tap sull’icona “+” presente nella barra in basso del display; Registrare il video o scattare la foto da pubblicare come storia servendosi, se necessario, degli strumenti di editing messi a disposizione dall’app (visualizzabili a destra dello schermo); Completato l’editing, premere sul tasto “Pubblica come storia”.

La storia, che sia una foto o un video, compare sul proprio profilo per sole 24 ore. Chiunque può commentarla o reagire con un cuore a meno che non si modifichino le impostazioni della privacy. É possibile modificare queste ultime in questo modo:

Entrare sul proprio profilo TikTok; Aprire la storia; Cliccare sull’icona dei tre puntini; Nel menu, cliccare “Impostazioni della privacy”.

Come si fa invece a vedere una storia di qualcun altro? Semplice: