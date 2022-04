Secondo un’indagine sui dati sull’inquinamento in 6.475 città, nessun Paese è stato in grado di soddisfare i requisiti dell’Organizzazione mondiale della sanità. Proprio quest’ultima raccomanda che le letture annue medie per particelle piccole e pericolose nell’aria, note come PM2,5, non dovrebbero essere superiori a 5 microgrammi per metro cubo.

Queste linee guida sono state modificate l’anno scorso, affermando che anche basse concentrazioni causavano rischi per la salute significativi. Solo il 3,4% delle città intervistate ha soddisfatto lo standard nel 2021, secondo i dati di IQAir, una società tecnologica svizzera che studia l’inquinamento e monitora la qualità dell’aria. Secondo gli stessi dati, 93 città hanno registrato 10 volte il livello raccomandato di PM2,5. “Ci sono molti paesi che stanno facendo grandi passi avanti nella riduzione“, ha affermato Christi Schroeder, manager del dipartimento di qualità dell’aria di IQAir. “La Cina ha iniziato con numeri molto grandi e nel tempo sono diminuiti. Ma ci sono anche posti nel mondo in cui le cose stanno peggiorando notevolmente”.

I livelli di inquinamento globale dell’India sono peggiorati nel 2021 e Nuova Delhi ha continuato a essere la capitale più inquinata del mondo. È stato inoltre rilevato che il Bangladesh è stato il Paese più inquinato, sempre invariato rispetto all’anno precedente, mentre il Ciad è al secondo posto dopo l’inclusione, per la prima volta, dei dati del Paese africano. La Cina, che combatte l’inquinamento dal 2014, è scesa al 22° posto nella classifica PM2.5 nel 2021.

Hotan, nel nord-ovest dello Xinjiang, è stata la città con le prestazioni peggiori della Cina, con letture medie di PM2,5 di oltre 100 microgrammi, in gran parte causate da tempeste di sabbia. Hotan è scesa al terzo posto nella lista delle città più inquinate del mondo, dopo essere stata superata da Bhiwadi e Ghaziabad, entrambe in India.