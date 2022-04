Gli stati WhatsApp sono un po’ come le storie di Instagram, durano solo 24 ore ed è possibile vedere chi li ha guardati. Come fare, però, se si vuole visualizzare lo stato di qualcuno senza che questo se ne accorga? Potrà sembrare strano, ma esiste un modo per vedere qualsiasi stato WhatsApp senza far comparire il proprio nome nella lista delle visualizzazioni. Curiosi di sapere come? Siete nel posto giusto.

La procedura de seguire per guardare gli stati degli altri senza che se ne accorgano è piuttosto semplice. Basta sfruttare, infatti, le impostazioni della privacy interne all’app WhatsApp ed il gioco è fatto. Nel prossimo paragrafo, andiamo ad elencarvi tutti i passaggi per impostare quella che chiamiamo la modalità “spia” di WhatsApp.

WhatsApp: guardare le storie altrui senza farsi vedere

La procedura che elenchiamo di seguito vale sia per dispositivi iOS e Android:

Aprire l’app WhatsApp sul proprio smartphone; Cliccare sull’icona delle impostazioni dell’app; Selezionare la voce “Account”; Fare tap sulla voce “Privacy”; Cercare la voce “Conferma lettura” e disattivarla.

Quando la conferma lettura è disabilitata, è possibile visualizzare qualsiasi stato senza comparire nella lista delle visualizzazioni. Ricordiamo, inoltre, che l’impostazione disattiva anche la doppia spunta blu nelle chat. Qualora si abbia un ripensamento, è possibile seguire gli stessi passaggi elencati sopra per riattivare l’impostazione e riportare tutto alla normalità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.