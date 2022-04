Un team di ricercatori afferma di aver trovato un modo efficace per bloccare la fonte più comune di allergie ai gatti utilizzando la tecnologia di modifica genetica CRISPR. Le loro scoperte suggeriscono anche che i gatti ipoallergenici possono essere sani quanto il tipico felino.

Le allergie sono per lo più associate alla pelliccia e al pelo che i gatti perdono nell’ambiente, ma non sono i peli i veri colpevoli. Si ritiene che una proteina prodotta dai gatti chiamata Fel d 1, che finisce nella loro saliva e nelle lacrime e, per estensione, nel pelo che puliscono costantemente, causi oltre il 90% delle allergie ai gatti. Ciò ha reso la proteina un bersaglio interessante per gli scienziati che cercano di ridurre il carico delle allergie ai gatti, che possono colpire fino al 20% delle persone.

I ricercatori della società biotecnologica InBio con sede in Virginia hanno lavorato sul proprio approccio. Sperano di utilizzare CRISPR, la tecnologia di editing genetico vincitrice del Premio Nobel, per produrre gatti che semplicemente producono poco o nessun Fel d 1. Nella loro ultima ricerca, pubblicata The CRISPR Journal, affermano di aver raccolto prove che questo processo può essere fatto in modo efficace e sicuro.

Analizzando il DNA di 50 gatti domestici, gli scienziati hanno trovato regioni lungo due geni principalmente coinvolti nella produzione di Fel d 1 che sarebbero adatte per l’editing con CRISPR. Quando hanno confrontato i geni di questi gatti con quelli di otto specie di gatti selvatici, hanno anche scoperto che c’erano molte variazioni tra i gruppi. Ciò potrebbe indicare, come suggerito da altre ricerche, che Fel d 1 non è essenziale per la biologia dei gatti e può quindi essere eliminato senza rischi per la salute.

Alcune razze di gatti, come il blu russo e il balinese, sono spesso pubblicizzate come migliori per le persone allergiche perché possono naturalmente produrre meno Fel d 1. Infine, il team ha utilizzato CRISPR su cellule di gatto in laboratorio, che sembrava essere efficace nell’eliminare Fel d 1 e sembrava non produrre modifiche fuori bersaglio nelle aree che prevedevano che le modifiche sarebbero avvenute molto probabilmente.

Tutto sommato, i ricercatori affermano che i loro risultati mostrano che “Fel d 1 è sia un candidato razionale e praticabile per la cancellazione del gene, che può avvantaggiare profondamente chi soffre di allergie ai gatti rimuovendo il principale allergene alla fonte“.

Ci sono molti sforzi in corso per creare gatti che inducono meno allergie. All’inizio del 2020, l’azienda di alimenti per animali domestici Purina ha rilasciato la sua linea di prodotti LiveClear: cibo per gatti che è stato trattato con una proteina a base di uova che inibisce la produzione di Fel d 1 nella loro bocca. La ricerca dell’azienda ha rilevato che i livelli di Fel d 1 nel pelo del gatto diminuiscono in media del 47% dopo tre settimane in cui i gatti hanno mangiato LiveClear. Altrove, altri ricercatori hanno lavorato a un vaccino per gatti che allena il loro sistema immunitario a ridurre i livelli della proteina.

Gli autori del nuovo studio osservano che una modesta riduzione della quantità di Fel d 1 prodotta dai gatti può essere possibile in molti modi. Ma poiché, come ogni proprietario di gatti sa, i gatti perdono costantemente il pelo, è ancora possibile che piccole quantità di Fel d 1 si accumulino nella polvere domestica e rappresentino una grave minaccia allergica. Prendendo di mira Fel d 1 alla radice usando l’editing genetico, sostengono, potrebbe essere possibile creare gatti veramente ipoallergenici.

Naturalmente, questo processo è ancora ai suoi esordi. Gli scienziati hanno in programma di continuare a perfezionare e testare la loro tecnica, sia in laboratorio che sui gatti allevati geneticamente per eliminare il loro Fel d 1. Se dovesse funzionare come si spera, senza effetti negativi, il passo successivo sarà quello di trovare un modo per modificare geneticamente in modo sicuro i gatti adulti.