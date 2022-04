È stato scoperto dall’Università della Pennsylvania un nuovo tipo di cellula nei polmoni umani, che è in grado di svolgere un ruolo chiave nelle malattie polmonari. I ricercatori hanno analizzato il tessuto polmonare umano per trovare nuove cellule, chiamate cellule secretorie delle vie aeree respiratorie. Queste cellule rivestono minuscoli rami delle vie aeree vicino alle strutture alveolari dove l’ossigeno viene scambiato con anidride carbonica.

Queste cellule hanno proprietà simili alle cellule staminali che consentono loro di rigenerare ulteriori cellule essenziali per il regolare funzionamento degli alveoli. Inoltre hanno anche scoperto prove secondo cui il fumo di sigaretta e la BPCO, ossia la broncopneumopatia cronica ostruttiva, possono interrompere questo processo di rigenerazione di queste cellule. Ciò suggerisce che correggere questa interruzione potrebbe essere un buon modo per trattare questa condizione.

Biologia, trovata un nuovo tipo di cellula con capacità rigenerative

La BPCO è una malattia devastante e comune, ma non capiamo davvero la biologia cellulare del perché o come alcuni pazienti la sviluppano. Identificare nuovi tipi cellulari, in particolare nuove cellule progenitrici, che sono danneggiate nella BPCO potrebbe davvero accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti. Presenta tipicamente un danno progressivo e la perdita di alveoli, esacerbato dall’infiammazione cronica. Si stima che colpisca circa il 10% delle persone e causi circa 3 milioni di morti ogni anno in tutto il mondo. Vengono prescritti farmaci steroidei, ma questi trattamenti possono solo rallentare il processo della malattia piuttosto che fermarlo o invertirlo.

Il nuovo studio ha scoperto prove di queste cellule mentre esaminavano le firme dell’attività genica delle cellule polmonari campionate da donatori umani sani. Hanno presto riconosciuto che i RASC, che non esistono nei polmoni del topo, sono cellule secretorie che risiedono vicino agli alveoli e producono le proteine ​​necessarie per il rivestimento fluido delle vie aeree. Le osservazioni delle somiglianze di attività genica tra RASC e un’importante cellula progenitrice negli alveoli chiamata cellule AT2 hanno portato il team a un’ulteriore scoperta: i RASC, oltre alla loro funzione secretoria, fungono da predecessori per le cellule AT2, rigenerandole per mantenere la popolazione AT2 e mantenere gli alveoli sani.

Le cellule AT2 diventano anormali nella BPCO e in altre malattie polmonari e i ricercatori hanno trovato prove che i difetti nei RASC potrebbero essere una causa a monte di tali anomalie. Nel tessuto polmonare di persone con BPCO, così come di persone senza BPCO che hanno una storia di fumo, hanno osservato molte cellule AT2 che erano alterate in un modo che suggeriva una trasformazione difettosa da RASC ad AT2. Al momento sono necessarie ulteriori ricerche, ma i risultati suggeriscono la possibilità di futuri trattamenti per questa condizione, ripristinando il normale processo di differenziazione da RASC a AT2 o anche reintegrando la normale popolazione RASC nei polmoni danneggiati.

Foto di Ernesto Eslava da Pixabay