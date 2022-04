Capita a tutti di avere ripensamenti. Hai bloccato una persona su Facebook, ma ora vuoi sbloccarla e non sai come fare? Sei nel posto giusto. In questo articolo, andiamo ad elencare la procedura de seguire per sbloccare gli utenti su Facebook e cominciare ad interagire nuovamente con essi!

Il processo è molto semplice e differisce leggermente in base al tipo di dispositivo che si utilizza. Qui di seguito andiamo a riportare nel dettaglio la procedura per sbloccare utenti da smartphone (iOS, Android) e da PC. Pronti?

Facebook: come sbloccare utenti

Prima di iniziare con la procedura, ricordiamo che sbloccare un utente significa riacquistare la possibilità di interagire con esso. Questo, in base alle impostazioni della privacy, potrà di nuovo vedere il tuo profilo, visualizzare le informazioni contenute in esso, contattarti, mandarti una richiesta di amicizia, ecc. Detto ciò, scopriamo insieme come fare:

Sbloccare utenti Facebook da app iOS

Aprire l’app Facebook sul proprio dispositivo; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account; Cliccare sul simbolo delle tre linee orizzontali presente in basso a destra del display; Selezionare la voce “Impostazioni e privacy”; Fare tap su “Impostazioni”; Cercare e selezionare la voce “Bloccare qualcuno”; Scegliere la persona da sbloccare dalla lista e selezionare la voce “Sblocca”; Confermare la scelta cliccando nuovamente su “Sblocca”.

Sbloccare utenti Facebook da app Android

Aprire l’app Facebook sul proprio dispositivo; Se necessario, effettuare l’accesso al proprio account; Cliccare sul simbolo delle tre linee orizzontali presente in alto a destra del display; Selezionare la voce “Impostazioni e privacy”; Fare tap su “Impostazioni”; Cercare e selezionare la voce “Bloccare qualcuno”; Scegliere la persona da sbloccare dalla lista e selezionare la voce “Sblocca”; Confermare la scelta cliccando nuovamente su “Sblocca”.

Sbloccare utenti Facebook da PC