Netatmo Stazione Meteo è un prodotto che non dovrebbe assolutamente mancare nelle case degli italiani attenti al meteo, o comunque al benessere della qualità dell’aria della propria abitazione. In vendita da ormai qualche anno, ad un prezzo base di 199 euro per la versione con sensore interno ed esterno, è ancora oggi uno dei migliori esponenti del settore. Grazie a Netatmo abbiamo avuto l’occasione di provare l’intero set, comprensivo degli accessori Anenometro e Pluviometro (acquistabili a parte a circa 80 euro l’uno); vediamo come si sono comportati nella nostra recensione completa.

Design e Specifiche

Il design dell’intero set è minimale, ma allo stesso tempo veramente elegante, la confezione di base prevede due sensori, con un form factor cilindrico, di dimensioni 45 x 45 x 155 millimetri per il modulo interno, e di 45 x 45 x 105 millimetri per l’esterno.

Sono realizzati in un monoblocco di alluminio resistente, completamente opaco e quindi difficile da sporcare con impronte o polvere. Il modulo da posizionare all’interno dell’abitazione è il fulcro dell’intero set, è l’unico da mantenere collegato ad una presa di corrente (tutti gli altri funzionano a pile, con autonomia dichiarata di circa 1 anno), ed è anche il solo ad avere un pulsante fisico sulla parte superiore, per richiedere la misurazione istantanea (in caso contrario avviene ogni 5 minuti).

Il nostro set prevedeva anche il Pluviometro Intelligente, pensato per misurare la quantità di pioggia; questi è realizzato interamente in plastica, con due colorazioni differenti, è ovviamente resistente agli agenti atmosferici (al contrario del sensore di base esterno), con dimensioni di 13 x 13 x 11 centimetri. Il funzionamento è molto semplice, all’interno del prodotto è presente una piccola leva, che si muove ogni qualvolta viene a contatto con una goccia d’acqua, misurando il quantitativo totale, tra un range di 0,2 mm/h e 150 mm/h, e precisione di 1 mm/h.

Per ultimo abbiamo aggiunto alla Netatmo Stazione Meteo anche l’Anemometro Intelligente; realizzato con gli stessi materiali del precedente, ha dimensioni di 110 x 110 x 85 millimetri. La sua frequenza di misurazione avviene ogni 6 secondi, con precisione di 1,8Km/h, ed una gamma che raggiunge al massimo 160 km/h. Molto comoda la possibilità di conoscere anche la direzione del vento, con una precisione di 5 gradi.

Entrambi i moduli aggiuntivi funzionano a pile (incluse in confezione), e comunicano wireless con il sensore principale, fino ad una distanza massima teorica di 100 metri. Nella nostra prova di circa un mese, non abbiamo mai avuto problemi di connessione, avendoli posizionati all’esterno a circa 10/15 metri dalla stazione. Da ricordare, inoltre, che è possibile collegare solamente un solo modulo aggiuntivo per tipo (anemometro + pluviometro e basta, per intenderci).

Installazione e Prestazioni

All’interno della confezione troviamo tutto l’occorrente, l’installazione delle pile è relativamente semplice, come anche il posizionamento dei moduli. L’unica attenzione deve essere riversata sul collegamento degli stessi con la stazione centrale, in quanto il pairing dovrà avvenire nel periodo immediatamente successivo all’inserimento delle pile, per il resto è un gioco da ragazzi e bastano pochissimi secondi.

Tutte le informazioni raccolte non sono visibili in altro modo, se non tramite l’applicazione ufficiale Netatmo, disponibile sia per Android che iOS, scaricabile gratuitamente dai relativi app store. L’interfaccia è pulita, moderna e molto chiara. Il modulo interno offre la rilevazione di CO2 (intesa come qualità dell’aria), umidità, temperatura e rumore. Nella schermata principale avrete un ottimo riepilogo dello stato all’ultima misurazione, con nella parte inferiore la temperatura interna, il rumore, l’umidità e la CO2, affiancati da un intuitivo colore che ne determina la qualità generale. Sfiorando lo schermo a fianco della temperatura, sarà inoltre possibile visualizzare la minima e la massima dell’ultimo periodo.

Spostando l’attenzione nella parte superiore, si ha la possibilità di accedere alle misurazioni dei moduli aggiuntivi. In primis notiamo il meteo attuale, con temperatura (anche percepita, e con lo stesso trick per la minima/massima), pressione e umidità; scorrendo con uno swipe, si accede ai dati di pluviometro e anemometro, con pioggia cumulata e prevista, nonché le eventuali raffiche di vento (e la loro direzione).

Già a prima vista i dati sono organizzati molto bene ed in maniera intuitiva, anche per l’utente meno esperto o avvezzo, ma è andando in Grafici che il discorso cambia radicalmente. I più esperti in questo caso avranno l’occasione di visualizzare in maniera assolutamente dettagliata l’andamento di tutte le misurazioni di cui vi abbiamo appena parlato, nel corso dell’intero periodo storico, dall’installazione della Stazione, sino ad oggi, tutte organizzate in bellissimi grafici.

Da non trascurare infine l’aspetto sociale, l’idea di Netatmo è di fornire agli utenti una visione in tempo reale delle condizioni meteorologiche in tutto il mondo, sfruttando le stazioni degli altri utenti che hanno scelto l’azienda. In Mappa Meteo Netatmo, sarà possibile visualizzare all’istante le singole misurazioni degli altri utenti, distribuite su una comoda mappa, in modo eventualmente da conoscere da vicino la situazione presso un luogo di villeggiatura, prima di recarvici.

Netatmo Stazione Meteo: conclusioni

In conclusione Netatmo Stazione Meteo è ancora oggi la stazione meteo migliore sul mercato, sia in termini di precisione nelle misurazione, che proprio per accessibilità ai dati. L’applicazione mobile è ben fatta, organizzata e disegnata, in modo tale da offrire immediatezza nella risposta alla richiesta dell’utente, ma allo stesso tempo approfondimenti sulle condizioni meteo delle scorse settimane, con grafici accuratissimi. Ottimi anche i moduli aggiuntivi, in grado di completare al meglio l’offerta, tutto questo in un design minimale ma bellissimo ed elegante.

L’unico aspetto negativo è forse il prezzo di vendita, 199 euro per i soli moduli interno/esterno non sono pochi, se considerate che sono necessari 80 euro almeno per gli aggiuntivi, ma la qualità si paga, e la Netatmo Stazione Meteo ne ha da vendere.