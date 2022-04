Ebbene si mancano solo due anni al più grande evento del decennio: la Grande eclissi Solare nordamericana arriverà l’8 Aprile del 2024. Porterà in un’oscurità notturna un’intera striscia di terra che va dal Messico al Canada. Lo spettacolo di un’eclissi solare totale è un momento maestoso, a cui molti osservatori del cielo viaggiano per il mondo per essere testimoni.

Nel 2017, gli Stati Uniti hanno vissuto la prima eclissi solare totale in quasi 40 anni, con un impressionante 88% degli adulti nel paese, tornando a vedere lo spettacolo. Due anni potrebbero sembrare lontani, ma data la popolarità delle eclissi solari totali, è giunto il momento di iniziare a fare piani di osservazione, soprattutto se hai intenzione di viaggiare per l’evento.

L’8 Aprile 2024 ci sarà la Grande eclissi Solare

Un’eclissi si verifica quando la Terra, il Sole e la Luna sono allineati in modo che un corpo celeste proietti un’ombra sull’altro. Il fenomeno avviene quando la luna si sposta tra il sole e la Terra, facendo muovere la sua ombra sulla superficie terrestre: da punti all’interno di quell’ombra, il sole sembrerà oscurarsi. Quella totale è quando la luna è alla giusta distanza dalla Terra per bloccare l’intero Sole. Questi fenomeni non sono del tutto rari, si verificano all’incirca ogni 18 mesi. Tuttavia poiché l’ombra della luna è piuttosto piccola quando viene proiettata sulla Terra, solo una minuscola frazione del pianeta sperimenta effettivamente una data eclissi. In media, un luogo specifico sperimenterà un’eclissi solare totale all’incirca ogni 375 anni.

Quindi è alquanto raro vedere questi fenomeni negli Stati Uniti e soprattutto è raro che prenda questa vasta area di terra. Prima del 2017 l’ultima eclissi era avvenuta nel 1918 e dopo il 2024 la prossima è prevista nel 2045. L’eclissi durerà anche più a lungo e proietterà un’ombra più ampia rispetto all’eclissi del 2017, il che significa che sarà più facilmente visibile da più persone. La grande eclissi solare totale nordamericana del 2024 si verificherà l’8 aprile 2024, a partire da Mazatlán, in Messico, alle 10:51 ora locale. Si sposterà a nord-est attraverso il continente, attraverso Terranova e Labrador in Canada, dove l’eclissi inizierà alle 16:07 ora locale.

Questi orari di inizio sono per l’eclissi parziale, quando la luna inizia ad attraversare davanti al sole. Lo spettacolo migliore, tuttavia, è durante la totalità: è allora che la luna copre completamente il sole e il cielo si oscura. La totalità durante l’eclissi del 2024 durerà fino a 4 minuti e 26 secondi alla sua durata massima, che si verificherà nel Texas centrale intorno alle 13:30 circa ora locale. La regola più importante quando si osservano le eclissi solari è indossare occhiali speciali approvati dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Non guardare mai direttamente il sole senza un’adeguata protezione per gli occhi, poiché i gli occhi potrebbero essere danneggiati irreparabilmente.

Foto di ipicgr da Pixabay